Von hingehauchten Akkorden zu Maschinenstampfen

Baden-Baden - Langanhaltender Beifall bestätigte am Samstagabend im ausverkauften Weinbrennersaal die hohen Erwartungen, die Musiker, Angehörige und Publikum an das Konzert der Jugendakademie (JA) anlässlich des zehnjährigen Bestehens gestellt hatten.

Uwe Serr als Stadtrat in Vertretung der Oberbürgermeisterin und außerdem als Mitglied des Rotary-Clubs Baden-Baden/Merkur aktiv, der seit Gründung dieses außergewöhnlichen Orchesters als Sponsor auftritt und auch dieses Mal 4000 Euro "in die Unterstützung der klassischen Musik" investierte, brachte erneut den aus der Mitte des Orchesters initiierten Entstehungsprozess in Erinnerung. 2008 war das Orchester gegründet worden, das hochbegabten Jungmusikern die Chance einräumt, Seite an Seite mit den Profis in einem Klangkörper zu arbeiten. Das Versprechen, nicht in den mäzenatischen Bemühungen zu ermatten, gab Wolfgang Schad, der amtierende Präsident.

Was vor zehn Jahren deutschlandweit als einzigartiger Versuch zunächst kritisch betrachtet wurde und heute als Erfolgsmodell bestaunt wird, bewies im Konzert am Samstag, dass hier mit der Philharmonie Baden-Baden sich 56 weitere "Profis" für einen runden, nuancenreichen, rhythmisch und dynamisch höchst anerkennenswerten Klang einbrachten. Wie berichtet, gingen diesem Auftritt nach einem Bewerbungs-Vorspiel jeweils fünf Registerproben mit den Solisten der jeweiligen Instrumenten-Gruppen der Philharmonie voraus, bevor in der letzten Woche tägliche Orchesterproben anstanden. Im Hinblick darauf, dass die Teilnehmer neben ihren schulischen und beruflichen Verpflichtungen Anfahrten aus dem Radius von rund 100 Kilometern zu bewältigen hatten, ist ihre Leistung umso höher zu bewerten, denn die war wirklich bewundernswert.

"Best of 10 Years JA" warben die Plakate, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Mit einem üppigen Klangvolumen aus hundert Instrumenten zauberte Chefdirigent Pavel Baleff schwelgerische Märchenatmosphäre mit Ballettmelodien aus dem "Nussknacker" von Peter Tschaikowski. Vier Harfen verfehlten nicht ihren überwältigenden Eindruck, und auch sechs Querflöten setzten sich eindrucksvoll durch. Mit "Morgenstimmung" und "In der Halle des Bergkönigs" aus der Peer Gynt-Suite" von Edvard Grieg ging das Programm märchenhaft weiter, und wer von der Empore oben Einblick hatte, sah die weiß gekleideten Gastmusiker unentwegt und auch bei anspruchsvollen solistischen Passagen im Einsatz.

"Danzon Nr. 2", eine Komposition des Mexikaners Arturo Marquez, stellte die Musiker auf die Probe. Sie konnten zeigen, inwieweit sie dem südamerikanischen Tempo folgen konnten, die Rhythmik und Dynamik mitreißend beherrschten. Von hingehauchten Akkorden zu Maschinenstampfen und ohrenbetäubendem Instrumentendonner bei atemberaubendem Tempo und Klangkarambolagen, die sich dennoch zu hinreißenden Melodien fügten, reichte die farbige Palette, um "Danzon Nr. 2" authentisch erklingen zu lassen. Ähnliches muss man über "Huapango", ein folkloristisch inspirierter Tanz des Mexikaners Jose Pablo Moncayo, feststellen. Sich gegenseitig antreibend, stampfend und von der Percussion eingepeitscht, wechselte die Komposition mehrmals stilistisch raffiniert das Thema. Diszipliniert, hochmusikalisch und aufmerksam agierend, verdiente die "Philharmonische Jugendakademie" den Lohn, der in Form von begeistertem Jubel der Zuhörer völlig nachvollziehbar ausfiel.