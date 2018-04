Der Turnverein Baden-Oos ist gerettet

Baden-Baden - Der Turnverein 1898 Baden-Oos ist wieder geschäftsfähig. Dies war das Ergebnis der am Freitagabend durch Sven Jäger einberufenen Jahreshauptversammlung, was mit entsprechend zahlreichen Dankesworten verbunden sein sollte.

Erster Adressat war Jäger selbst. Denn nur durch den 2015 "als Notvorstand in die Bresche gesprungenen" Stadtrat und Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Ooser Vereine (IGOV) konnte der Verein am Leben erhalten werden, würdigte ihn Rolf Dietrich in seinem Vorstandsbericht unter großem Applaus der Versammlung. Gleiches galt für die am Abend neu gewählte Vorsitzende Ulrike Henn, die bei der außerordentlichen Versammlung am 17. November 2017 (wie berichtet) durch ihre Kandidaturbereitschaft "in letzter Minute" eine schon drohende Auflösung des Vereins abwenden konnte.

Mit den wesentlichen Eckdaten umriss Dietrich nochmals die dreijährige vorstandslose Zeit, die zu einer Einschränkung der Aktivitäten und Veranstaltungen geführt hat. So verstand Dietrich seinen Rückblick auch lediglich als Notbericht. Sicherlich können im nächsten Vorstandsbericht sportliche Aktivitäten wieder stärker in den Vordergrund treten, äußerte er sich angesichts der neuen Vereinsperspektiven zuversichtlich.

Laut Oberturnwart Bernhard Eisen verzeichnete man zuletzt sieben Turngruppen von Kleinkindern bis zu Heranwachsenden, während sich die erfolgreiche weibliche Leistungsriege aus unterschiedlichen Gründen auflösen musste. Nach wie vor eine Grundmauer des Vereins bilde die in fünf Gruppen aktive Gymnastik-Abteilung (mit Mitgliedern im Alter von 35 bis 85 Jahren), in der die Sorge um eine mögliche Vereinsauflösung besonders groß gewesen sei, sagte Eisen. Ebenso pflegen in der Abteilung Ballsport die Volleyballgruppe Jedermann und die Basketballer den Spaß am Spiel.

Die dezimierten Mixed-Volleyballer bilden inzwischen eine Trainingsgemeinschaft mit dem TB Sinzheim. Mit Tourangeboten unverändert rege sei die Wanderabteilung, die 2017 mit 81 Teilnehmern 101 Kilometer bewältigte, so der Oberturnwart abschließend.

Jugendleiter Fabian Rauber kündigte an, das zuletzt für Kinder und Jugendliche bis 25Jahre etwas heruntergefahrene Angebot in diesem Jahr wieder mehr zu beleben, so unter anderem durch einen Ausflug und eine Neuauflage des beliebten Kinoabends.

Ein schwarze Zahlen ausweisendes Kassenergebnis präsentierte Melanie Wieczoreck-Haubus, der Kassenprüferin Petra Drapp eine korrekte Finanzverwaltung bescheinigte. Albert Schück stellte die einstimmige Entlastung fest. Er dankte allen für die geleistete Arbeit und leitete anschließend die Wahlen.

Diese hatten folgendes einstimmiges Ergebnis: Ulrike Henn (Vorsitzende), Sigrid Hasenkamp (2. Vorsitzende), Bernhard Eisen (Oberturnwart), Susanne Siffling (Schriftführerin), Evi Zanger (Kassiererin) und Fabian Rauber (Jugendleiter). Den Turnrat beziehungsweise den durch Beisitzer erweiterten Vorstand bilden Heike Behringer, Rolf Dietrich und Thomas Mayer sowie Irmgard Bleich, Elmar Gushurst, Ralf Mayer, Florian Pflug und Margarethe Zimmer. Zum stellvertretenden Jugendleiter gewählt wurde Lukas Kleinhans, die Turnabteilung vertreten Alexander Daul und Sebastian Lorenz, die Gymnastikabteilung Natascha Eisele und Susanne Siffling, die Abteilung Ballsport Jens Liß und die Wanderabteilung Cornelia Ullrich. Als Kassenprüferinnen gewählt wurden Petra Drapp und Ulrike Töpfer.

In ihrer Antrittsrede bekräftigte die neue Vorsitzende Ulrike Henn nochmals ihren Beweggrund zur Kandidatur: Ein für das Gemeinschaftsleben wichtiger Verein wie der Turnverein dürfe nicht sterben. Ihre zunächst anzupackenden Zielsetzungen umriss sie mit einem Ausbau der Sportangebote und der Rekrutierung von Übungsleitern. Weiterhin plädierte sie für eine in der Öffentlichkeit vorteilhafte Vereinsrepräsentanz unter dem Motto "Den Turnverein fit machen für das 21. Jahrhundert". Zu einem Austausch mit den Mitgliedern möchte sie zu einer internen Veranstaltung einladen.

Allen neu gewählten, aber auch allen nicht mehr kandidierenden Amtsinhabern dankte Rolf Dietrich ausdrücklich mit Präsenten für die verdienstvoll geleistete Arbeit - darunter Sven Jäger, der es als eine Ehre bezeichnete, dass er zu dieser Rettung des Turnvereins beitragen konnte. Ein passendes Schlusswort fand Ehrenmitglied Irmgard Bleich: "Ich bedanke mich im Namen aller Mitglieder herzlich bei Ulrike Henn für ihre Amtsübernahme und dafür, dass sie uns die Angst vor einer Auflösung des Turnvereins nehmen konnte."