Besucher und Akteure fühlen sich pudelwohl Von Fabian Sauter-Servaes Baden-Baden - Pudel in allen Fellfarben und Größen konnten am Sonntag in der Festhalle in Oos bestaunt und bewundert werden. Zum 33. Mal hatte der Verband der Pudelfreunde Deutschland (VDP) zur Pudelausstellung nach Baden-Baden eingeladen. Traditionell wird dieses Ereignis von der Stadt Baden-Baden unterstützt, die die Pokale und andere Auszeichnungen sponsert. Die Pudelliebhaber kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch aus Frankreich waren dieses Jahr ein paar gekommen. Die gemeinsame Begeisterung für die Pudel verbindet die Hundehalter, die während der Zuchtschau den freundschaftlichen Kontakt untereinander pflegen. Die lockere Atmosphäre wird nicht zuletzt durch das leckere badische Essen und die gut bestückte Kuchentheke befördert. Man kennt sich auch schon von anderen Schauen, muss doch der Pudelenthusiast mit seinem Hund gleich mehrere Anwartschaften bei verschiedenen Ausstellungen gewinnen, um einen der begehrten Titel wie den "VDP Sieger Champion" zu erreichen. Andrea Bendel aus Collenberg schneidet in der Halle gerade dem Pudel Tove das Fell und vollendet den klassischen Pudellook gekonnt mit sicheren Schnitten. Bei der Vorstellung vor der Jury muss für eine vorzügliche oder sehr gute Bewertung alles stimmen. Richterin ist an diesem Tag Christa Klotz aus Karlsruhe. Sie beurteilt seit 1978 Pudel und braucht bei diesem Wettbewerb ihre ganze Erfahrung, wurden doch über 60 Pudel angemeldet. Souverän begutachtet sie den Gang, untersucht Körperbau, Kieferstellung und Zähne der Pudel sowie deren Haltung und Haarkleid. Selbst vernarrt in ihre eigenen Pudel macht ihr die anstrengende Aufgabe sichtlich Freude. Die meisten der anwesenden Pudel bekommen sehr gute und bessere Wertungen. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Hundehalter ihre Lieblinge mit Hingabe aufziehen und pflegen. "Pudel sind freundliche, fröhliche Begleiter und familientauglich", schwärmt auch Vorsitzender Bertold Peterburs, der für die Organisation der Pudelausstellung in Baden-Baden verantwortlich zeichnet. Für Hundesport seien die intelligenten und agilen Hunde ebenso geeignet. Im Saal sind auch viele Anbieter passender Pflegeprodukte und anderer Utensilien zugegen, die speziell für Pudel entwickelt worden sind. Fachmännisch unterhalten sich die Pudelhalter an den verschiedenen Ständen. Eine heitere Stimmung liegt in der Luft der Festhalle Oos, die Vielfalt der Pudel bietet ein buntes Bild und bringt die Menschen zusammen. Alle fühlen sich offenbar pudelwohl.

