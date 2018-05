"Zwei Stunden in der Kirche sitzen, das ist Labsal für die Seele"

Baden-Baden - Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die evangelische Stadtkirche in den Sommermonaten Tag für Tag geöffnet wird. Doch das könnte bald vorbei sein: Wenn sich keine zusätzlichen Helfer finden, ist bereits ab dem nun beginnenden Monat Mai nicht mehr gewährleistet, dass das Gotteshaus täglich für Gläubige und Touristen zugänglich bleibt, erläutert Pfarrerin Marlene Bender.

Denn: Es soll stets ein ehrenamtlicher "Kirchenöffner" zugegen sein, der nach dem Rechten sieht. Versuchsweise habe man die Stadtkirche früher ohne diesen Dienst tagsüber geöffnet - und schlechte Erfahrungen gesammelt, berichtete Pfarrerin Bender: "Bierflaschen hinterm Altar, Müll auf der Kanzel und weitere Unappetitlichkeiten waren die Folgen." Einer der Ehrenamtlichen habe geklagt: "Von hundert Besuchern möchten 97 die Stille erfahren, beten, das Gotteshaus besichtigen - und drei Chaoten sorgen dafür, dass das nicht möglich ist." Damit das nicht passiert, hüten vom 1. Mai bis 1. Oktober Ehrenamtliche das Gotteshaus.

"Alle zwei Wochen zwei Stunden in der Kirche sitzen, das ist Labsal für die Seele", empfiehlt eine Koordinatorin des Wächterdiensts, Roswitha Stelp. Auch Rainer Boy weiß seinen Zwei-Stunden-Dienst im 14-tägigen Wechsel zu schätzen. Bis zu seiner Pensionierung war er Pfarrer in Birkenfeld bei Pforzheim. Damals konnte man in seiner Gemeinde ungefährdet die Kirche offen lassen. Wie es heute wäre, kann er nicht beurteilen.

Er nehme sich ein Buch zu seinem ehrenamtlichen Dienst mit, und während er die Augen auf die Zeilen richte, beobachte er nebenbei stets den Besuch in der Kirche. Meist sind es Touristen, die sakrale Bauten auf ihren Reisen oder Kurztrips nach historischen Merkmalen "abklappern". Bei vielen sei das Minutensache, bevor es zur nächsten Sehenswürdigkeit gehe, beobachtet Rainer Boy. Unsicher, ob die Besucher begrüßt oder angesprochen werden wollen, hält er sich meist zurück. Dabei käme es auf einen Versuch an, den Kontakt herzustellen. So vereinsamt wie heute viele Menschen sind, wäre sicher so mancher für eine freundliche Ansprache dankbar, geht es dem Seelsorger durch den Kopf.

Dabei verzeichnet er oft an die 50 Besucher, die sich während seiner Wache für das Gotteshaus interessieren. An Markttagen trifft er auch auf Frauen, die sich nach dem Marktgang eine Pause im kühlen Kirchenraum gönnen. Ganz kostbare Begegnungen seien auch hin und wieder möglich: Er berichtet von erfüllenden Gesprächen.

"Gerade in Baden-Baden gibt es viele alte Menschen", hofft Marlene Bender auf weitere Freiwillige, die eine zeitweise Schließung der Kirche verhindern könnten. Die Konfession der Helfer sei für das Ehrenamt gleichgültig. Wer seiZeit verschenken könne, möge sich mit dem evangelischen Pfarramt, (07221) 906725, E-Mail: stadtkirchengemeinde@ekiba.de, in Verbindung setzen, bittet Bender.