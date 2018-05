"Der King" hat sich schon angekündigt

(hu) - Die kostenlosen Hotelzimmer für die 20 Vorjahressieger und weitere internationale Topspieler sind ausgelost, die Vorbereitungen für die 61. European Senior Open beim Tennisclub (TC) Rot-Weiss Baden-Baden laufen auf Hochtouren. Namhafte Meldungen für das traditionsreiche und hochrangige Tennisturnier, das vom 20. bis 27.Mai auf der schmucken Anlage in der Lichtentaler Allee, in Sinzheim und Steinbach ausgetragen wird, flattern täglich ins Haus.

Einer der Ersten war der US-Amerikaner King van Nostrand, der bei den Männern 80weltweit alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Starke Konkurrenz bekommt er an der Oos in Vorjahressieger Herbert Althaus. Das Maß aller Dinge bei den Männern 65 ist erneut der Australier Andrew Rae, seine Landsfrau Lyn Mortimer ist bei den Frauen 60 eine große Nummer. Im vergangenen Jahr wurde sie erst im Finale von der US-Amerikanerin Carolyn Nichols gestoppt. Susi Fortun Lohmann wird ihren Titel bei den Frauen 40 verteidigen. Otto Dressler schlägt an der Oos auf, Frederik Neyheusel und viele andere. Die Turnierleitung unter der Ägide von Angelika Negwer sowie dem Oberschiedsrichter Torsten Jüchter aus Köln steht. Vier Platzwarte sorgen dafür, dass Sandplätze nicht zu Sandgruben werden.

Erstmalig werden die Spielergebnisse über Ticker weltweit online übertragen. Außerdem werden Matches per Video aufgezeichnet und den Spielern auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Neu aufgestellt hat sich auch Deutschlands ältester Tennisclub, der TC Rot-Weiss. Gregor Krampe hat den Präsidenten Ingo Auer an der Spitze abgelöst, Cheftrainer Sascha Petraschek ist jetzt auch Sportwart mit erweiterten Kompetenzen. Doch zurück zu den European Senior Open: Wie im Vorjahr ist es eine Symbiose zwischen Stadt, Hotellerie, Sponsoren und Turnier.