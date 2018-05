Sieben neue Anwärter bei Reblandhexen Baden-Baden (red) - Auf ein ereignisreiches Jahr haben dieser Tage die Reblandhexen Varnhalt bei ihrer Jahresversammlung zurückgeblickt. Über 70 Aktivitäten prägten das vergangene Vereinsjahr, hinzu kamen wöchentliche sportliche Treffs und monatliche Stammtische, heißt es in einer Mitteilung. Was eine Handvoll närrischer Rebländer vor 36 Jahren voll Begeisterung aus der Taufe gehoben haben, ist heute unterhalb der Yburg ein Garant für ungezwungene Fröhlichkeit. Mittlerweile zählt der Verein, der nur für Männer zugänglich ist, 58 aktive und 36 passive Mitglieder - Tendenz steigend. Der Vorsitzende Manuel Huck hatte mit dem Jahres- und Geschäftsbericht etliche Seiten vor sich, denn wo immer sich in der Region während der zurückliegenden Kampagne Narren zusammenrotteten, die Reblandhexen aus Varnhalt mischten sich darunter - egal, ob bei den Haimbachfröschen in Lichtental, bei den Lochmattdruden Sasbach, beim Narrentreff der Galgenvögel in Grafenhausen oder beim Umzug beim Narrenclub Kartung. Immer wieder gefragt war zudem der berüchtigte Hexentanz, einstudiert von den Choreografinnen Natascha Schlosser und Lara Fritz. Doch auch demaskiert entwickelten die Mannen um Huck und seinen Vize Sebastian Brügel das Jahr über Teamgeist. So wurden Heckenfeste organisiert und beim Ostereierschießen im Sinzheimer Schützenhaus wurde über Kimme und Korn geblickt. Die größte Herausforderung für den Verein war aber erneut der Varnhalter Fastnachtsumzug, der zusammen mit dem Narrenclub Varnhalter Rebschenkele (NCVR) organisiert und durchgeführt wurde. Rund 3500 Besucher klatschten hierfür Beifall. Im Vorfeld des Varnhalter Umzugs traf sich die Vorstandschaft der Reblandhexen über 25 Mal mit NCVR, Polizei, DRK, Vertretern des Präventionsprojekts "Hart am Limit" (HaLT), Feuerwehr, Ortsverwaltung und dem Amt für öffentliche Ordnung, um den Umzug sicherheitstechnisch zu verbessern. Das von der Stadt Baden-Baden ausgesprochene Hausrecht an der Umzugsstrecke war hierzu sehr hilfreich und erleichterte den Reblandhexen den Umgang mit den Störenfrieden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Umzug verlief sehr ruhig, was man dem erhöhtem Sicherheitsvorkommen der Polizei, Security, Ordner, DRK und Feuerwehr zu verdanken hatte. Beifall gab es auf der Jahreshauptversammlung auch für Christopher Burkard, denn die ihm anvertraute Vereinskasse zeigte sich "in einem guten Zustand", wie der Kassenprüfer Ralph Droll bestätigte. Somit stand auch der Entlastung und Neuwahl des Vorstands nichts im Wege. Alte und neue Vizehexe ist Sebastian Brügel, und auch die Beisitzer Markus Knopf, Florian Hochstuhl und Alexander Graf wurden in ihren Ämtern bestätigt. Eine Besonderheit hatte die jüngste Jahreshauptversammlung zum Schluss zu bieten: Das Votum über sieben neue Mitglieder. Wer einen närrischen Varnhalter Besen schwingen will, muss mindestens 18 Jahre alt, ein Mann sein und darf keine Prüfungsangst haben. Ein persönliches Motivationsschreiben, das erklärt, warum der Kandidat zu den Hexen strebt, ist für die Aufnahme in den Verein die erste Hürde, die zu überwinden ist. Danach gilt es, sich vom Vorstand und später von allen Mitgliedern begutachten zu lassen. Für Benjamin Kraft, Dominik Heinrich, Janis Himmel, Jannis Götz, Mario Waffenschmidt, Samuel Kögel und Moritz Jung, die auf der jüngsten Jahreshauptversammlung die Reblandhexen von ihrem Wunsch, eine der ihren sein zu wollen, überzeugen konnten, beginnt nun eine 24-monatige Probezeit.

