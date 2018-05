Viele Anekdoten über Begegnungen mit Künstlern

Baden-Baden - Wenn Anni Meindl heute ihren 90. Geburtstag feiert, könnte sie mit den vielen Anekdoten ihres Lebens mühelos ein dickes Buch füllen. Mehr als zwei Jahrzehnte führte sie die Galerie Baden-Baden, ein kultureller und sozialer Treffpunkt in der Kurstadt.

Bereits in der Klosterschule entwickelte das bayerische Mädel erstmals den Traum einer eigenen Galerie, dem die Eltern jedoch nichts abgewinnen konnten. Sie sahen für sie den "anständigen Beruf" einer Großhandelskauffrau vor. Nach ihrer Heirat siedelte die Familie 1966 in die Kurstadt über. Als der Sohn flügge geworden war und sie eine nachhaltige Begegnung mit einem Galeristen auf Mallorca gehabt hatte, gewann Anni Meindls alter Traum neue Konturen.

Anni Meindl meldete sich als Gasthörerin an der Karlsruher Akademie für bildende Künste an und machte sich in der Kurstadt zusätzlich bei einer etablierten Galeristin schlau, bis sie 1978 ihre erste eigene Galerie im früheren Pelzhaus Richter am Augustaplatz in Baden-Baden eröffnete. Sie schrieb Künstler an, lud sie zu sich nach Hause ein, begutachtete unzählige Arbeiten und führte ebenso viele Gespräche.

Anfangs war sie noch unsicher, was in Baden-Baden ankommt: "Ich hatte ja eine Verantwortung den Künstlern gegenüber, die etwas verkaufen wollen." So musste sie schweren Herzens auch manche Absage erteilen. Mit Roswitha Petritsch aus Wien eröffnete sie ihre erste Ausstellung. "Proppenvoll" war die Vernissage, die von dem bulgarischen Sänger Anatol umrahmt wurde. Landschaftsaquarelle dieser Künstlerin hängen heute noch bei Anni Meindl zu Hause.

Sehr schnell sprach sich die Qualität ihrer Schauen herum. Und die Klientel ihrer Besucher kam von weit über die Region hinaus. Wegen der Erweiterung des Kongresshauses musste Anni Meindl nach nur einem Jahr umziehen, doch die hellen, freundlichen Räume in der Werderstraße entpuppten sich als Glücksfall. Einmal monatlich, immer donnerstags, strömten die Gäste zu ihren Vernissagen, einschließlich der Stadtoberhäupter.

Hohen Besuch hatte sie bei der Werkschau eines chilenischen Künstlers, der neben dem Botschafter den Kulturminister mitbrachte, auch die ehemaligen Oberbürgermeister Walter Carlein und Sigrun Lang waren häufig zu Gast. Illustre Begegnungen erlebte sie mit ihren Künstlern zuhauf. Ein junger Berliner malte tatsächlich alle seine 32 Bilder in der Nacht vor der Vernissage bei Meindl in der Galerie und verkaufte prächtig. Ein weiterer Künstler (Tassos) reiste mit seinem alten Auto von Griechenland an, blieb damit aber prompt auf der Brennerautobahn liegen und traf gerade noch so mit den ersten Gästen der Ausstellungseröffnung ein. Gerne erinnert sie sich auch an das Prager Schlitzohr Pavel Roucka, der mehrfach bei ihr ausstellte. Für die Tschechen, die er nachzog, musste sie eine Bürgschaft von 100000 Mark beim dortigen Kulturministerium hinterlegen.

Anni Meindl, deren Galerie nach 21 Jahren dem Anbau des Dorint-Hotels weichen musste, pflegt in ihrer freundlichen und fürsorglichen Art heute noch gute Kontakte zu etlichen Künstlern - und sie besitzt noch alle Zeitungsausschnitte über ihre unzähligen Vernissagen. Sie hat immer darauf geachtet, Gegenwartskunst zu fördern, "aber der klassischen Moderne gehört mein Herz". Deshalb ist sie auch stolz darauf, in ihrer Galerie ebenso Ausstellungen von Otto Dix, Erich Heckel oder Emil Nolde präsentiert zu haben.