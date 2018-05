Streit um Aussage in nichtöffentlicher Sitzung

(sre) - Aufgrund der Berichterstattung eines Internetportals über eine angebliche Äußerung von Heinz Gehri (Freie Wähler) in einer Bauausschuss-Sitzung hat der Stadtrat Klage eingereicht und eine Richtigstellung gefordert. Gestern trafen sich die Parteien vor dem Baden-Badener Landgericht.

Das Nachrichtenportal hatte über die Baden-Badener Baupolitik und "Vorwürfe von Korruption und illegalen Preisabsprachen" insbesondere in Bezug auf den Leopoldsplatz berichtet und in diesem Zusammenhang eine angebliche Aussage des Stadtrats angeführt: Dieser solle in einer nichtöffentlichen Sitzung des Bauausschusses gesagt haben, dass er Einladungen eines Bauunternehmers in die VIP-Lounge eines Fußballclubs angenommen habe.

Gehri bestreitet dies. Er habe lediglich gesagt, dass er schon einmal in dieser Lounge gewesen sei, betonte sein Anwalt Thomas Waetke gestern. Der Stadtrat habe aber nie die Einladung eines Bauunternehmers dorthin angenommen. Auch zahlreiche andere Stadträte hätten eidesstattliche Erklärungen abgegeben, die diese Aussage bestätigten. Deshalb fordere man von dem Portal eine Richtigstellung. "Ein Betroffener muss nicht mit einem falschen Verdacht leben, wenn der Verdacht leicht aus der Welt geschafft werden kann", so Waetke.

Rechtsanwalt Klaus-Eckhard Walker, der die Gegenseite vertritt, argumentierte hingegen, das Newsportal habe sich korrekt verhalten und in der weiteren Berichterstattung auch die Position Gehris wiedergegeben. Der Sachverhalt sei nicht abschließend geklärt, deshalb könne man auch nicht berichten, ob die Aussage so getroffen worden sei oder nicht.

Richterin Johanna Reinhardt deutete an, dass es ihrer Auffassung nach rechtlich gar nicht darauf ankomme, ob die Aussage von dem Stadtrat getätigt worden sei. Es sei bei dem Bericht, auf den sich der Kläger beziehe, klar erkennbar, dass es sich um eine "Verdachtsberichterstattung" gehandelt habe: "Es wird berichtet, dass andere berichten, dass jemand etwas gesagt haben soll." Zudem seien vor der Veröffentlichung zwei Stadträte befragt worden, die die Information bestätigt hätten. Das reiche für die Veröffentlichung eines Verdachts aus ihrer Sicht aus, so die Richterin weiter.

Später habe die Internetplattform offen mitgeteilt, dass der Kläger die Aussage bestreite und auch andere Stadträte diese nicht gehört hätten. Vor diesem Hintergrund sei zu klären, ob noch ein weiterer Anspruch des Klägers bestehe. Die Richterin zweifelte zudem an, dass es einen Anspruch auf Beweisaufnahme gebe. Ein Urteil soll am Freitag, 18. Mai, verkündet werden.