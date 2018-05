Stadtrundgang in 20 Sekunden

Karlsruhe / Berlin

Harald Range gestorben Karlsruhe/Berlin (dpa) - Der ehemalige Generalbundesanwalt Harald Range ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 70 Jahren, wie das Bundesjustizministerium am Donnerstag in Berlin bestätigte. Range hatte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe von 2011 bis 2015 geleitet (Foto: dpa).

Baden-Baden

Pudelausstellung in Festhalle Baden-Baden (fasa) - Pudel in allen Fellfarben und Größen konnten am Sonntag in der Festhalle in Oos bestaunt und bewundert werden (Foto: fasa). Zum 33. Mal hatte der Verband der Pudelfreunde Deutschland (VDP) zur Pudelausstellung nach Baden-Baden eingeladen.