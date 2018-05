Umzug der Tourist-Info schon zum Jahresende geplant

Hintergrund für den vorgesehenen Umzug ist die Idee von Steffen Ratzel, dem Chef der Bäder- und Kurverwaltung (BKV), das Gebäude der Trinkhalle touristisch aufzuwerten und wieder als Trinkhalle im historischen Sinne herzurichten. Im Gespräch mit dem BT hatte Ratzel erstmals Anfang April von seinem Wunsch berichtet, das Baden-Badener Thermalwasser, das derzeit wegen seines Arsengehalts nicht zum Trinken freigegeben ist, wieder trinkbar zu machen. In diesem Zuge könnte man, so Ratzels Vision, das Gebäude der Trinkhalle innen in eine Art Wassererlebniswelt umgestalten, um den Besuchern Geschichte, Zusammensetzung und Wirkung des Baden-Badener Thermalwassers näherzubringen - und als krönendes Erlebnis dann auch einen Geschmackstest des Wassers zu ermöglichen.

Wie nun aus den Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am 14. Mai hervorgeht, gibt es mittlerweile auch einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung der Idee. Momentan hat die Stadt die Trinkhalle von der BKV gemietet. Es sei angestrebt, den Mietvertrag zum 31.Dezember 2018 aufzuheben, heißt es in den Unterlagen. Als Ersatz-Standort für Tourist-Info und Ticket-Service wolle man Ladenlokale in den Kurhaus-Kolonnaden anmieten. Das in der Trinkhalle angesiedelte Café soll es dagegen weiterhin geben: Die BKV habe signalisiert, in den Pachtvertrag eintreten zu wollen, den der Betreiber bisher mit der Stadt abgeschlossen hatte.

Langfristige Mehrkosten für den städtischen Haushalt ergeben sich laut den Unterlagen durch den möglichen Standortwechsel der Tourist-Info nicht: Zwar würde künftig die Miete für die Ladenlokale in den Kolonnaden anfallen, dafür fielen aber Kosten für die Unterhaltung des Trinkhallen-Gebäudes weg. Es könnten lediglich einmalige Kosten durch den Umzug und die neue Einrichtung entstehen. Nach dem Gemeinderat wird sich noch der Aufsichtsrat der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH mit dem Thema befassen.