Kabarett: Politisch, pointiert, zugespitzt Von Gisela Brüning Baden-Baden - Nach seinem ersten und letzten Auftritt an der Oos hat er Urberliner Frank Lüdecke 15 Jahre lang einen Bogen um Baden-Baden gemacht, um andernorts sämtliche Preise einzusammeln, die Kleinkünstler abräumen können. Nun aber schien es dringend geboten, dem Publikum im schummerigen Runden Saal des Kurhauses den Unterschied klar zu machen, zwischen ernstzunehmender Kabarettkunst, bei der - wenn überhaupt - auf hohem Niveau gelacht wird, und anderen Veranstaltungen, bei denen man bezahlt, um sich über jeden Nonsens zu amüsieren. Lüdecke macht Kabarett: politisch, pointiert, zugespitzt. In Zeiten der "Political Correctness" sicherte er sich aus dem Off im Voraus mit der Ansage ab, dass nicht alles verstanden werden wird und die Äußerungen des Künstlers nicht der Meinung aller im Saal Befindlichen entsprechen dürften. Vereinzelter Beifall an der "falschen Stelle", beispielsweise zu Aussagen die Lösungskompetenz der AFD oder die Unterstützung von geflüchteten Menschen betreffend, bestätigten seine Ansage. Der Kabarettist, dessen Intellekt, gepaart mit unbestechlichem Scharfblick, die Lage im Griff behält, reagierte freundlich, ja, geradezu nachsichtig. Er fand schnell den Draht zu seinen Zuhörern. Er lockerte die Stimmung - zur Gitarre greifend - mit selbstgetexteten Liedern, ist er doch auch literarisch für Kollegen unter anderem von "Kom(m)ödchen", "Die Distel", "Scheibenwischer", "Spott-Light" tätig und schreibt Bücher und Songs. Er zeigte Verständnis für Ängste seines Publikums, ohne seine Position zu verleugnen. Am Ende stand die eindringliche Aufforderung: "Denk den Anderen einfach mit. So wird unsere Gesellschaft lebenswerter." Denn auch ihm, der einstigen Stütze der Friedens- und Umweltbewegung, drohe in absehbarer Zeit der Status "zur Unwucht des Rentensystems" zu gehören. Nach der in Mimik und Gestik wildbewegt und rhetorisch brillant vorgetragenen Suada beherzigt man gern seinen Rat, nicht nur im täglichen Leben, sondern auch auf der Stelle, den persönlichen Filter gegen Reizüberflutung einzusetzen. Ein Filter dringend geboten Bei der Fülle von Informationen war ein Filter dringend geboten, um den täglichen Irrsinn zu selektieren. So reklamierte Lüdecke die oberflächliche Kommunikation, die heutzutage Katzen- und Hunde-Videos sachlich und fachlich korrekten Informationen vorziehe. Neue Statussymbole beherrschten den Lifestyle. Die Bücherwand werde vom eigenen Twitter-Account abgelöst, und die freie Fläche mit einem Wand-Tattoo verziert. In Zeiten generellen Wandels und Verschiebung der Wertesysteme sei es allerdings nicht hinnehmbar und höchst gefährlich, dass sich Politik aus der Verantwortung schleiche und der Ökonomie die gesellschaftliche Entwicklung überlasse. Es nütze nichts, Biogemüse zu verzehren, wenn das Heft sinnvollen politischen Handelns außer Acht gelassen werde. Für Lüdecke ist es Irrglaube, dass der Markt schon alles irgendwie regelt und sich durch kritischen Konsum die Ungerechtigkeiten unserer Zeit ausmerzen ließen. Er forderte die Politik zum verantwortlichen Handeln und Gestalten auf und gab zu bedenken, dass Vorurteile als Äußerungen mangelnder Bildung keine Relevanz haben dürften. Das sind nur einige von vielen bedenkenswerten Zitaten, die man sich merken wollte. Leichtfüßig die Bühne rockend, parodierte der Temperamentbolzen zum Abschied: "Es gibt kein wir, es gibt nur mich."

