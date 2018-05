"40 000 Kubikmeter Fels müssen bewegt werden" Von Sarah Reith Baden-Baden - Vor allem direkt betroffene Anwohner nutzten am Freitag die Gelegenheit, sich über die Pläne für das neue SWR-Medienzentrum und den Ablauf des Bauprojekts zu informieren. Dabei wurden auch Ängste thematisiert. Insbesondere der Aushub der Baugrube bereitete vielen Anwesenden Sorgen. Denn, wie die Verantwortlichen offen zugaben: Es wartet eine besondere Aufgabe. "Es sind 40000Kubikmeter Fels, die hier bewegt werden müssen", brachte Norbert Warth, Leiter der Hauptabteilung Service und Gebäudemanagement des SWR, die Problematik der Hanglage und des Untergrunds auf den Punkt. Um das Felsmassiv die gewünschten 19Meter tief abzutragen, gibt es zwei unterschiedliche Methoden, erläuterten die Fachleute: Entweder durch Sprengungen oder durch sägen und reißen. Noch steht nicht fest, welche Methode am Ende zum Zuge kommen wird. Deshalb wurden bei der Bürgerinfo beide Methoden vorgestellt, die jeweils auch Vor- und Nachteile für Anwohner und SWR-Mitarbeiter bergen. Letztere sind noch sehr viel stärker betroffen, weil sie sich viel näher an der Baugrube befinden, erläuterte Sprengexperte Guido Schmücker: Während der Abstand zu den nächsten Anwohnern mehr als 100 Meter betrage, seien SWR-Gebäude zum Teil nur zehn Meter entfernt. Der Vorteil der Sprengungen: Diese sind zwar laut, aber kurz. Nach einer Sekunde sei der in der Regel einmal am Tag vorgesehene Knall vorbei, so Schmücker. In den nahe gelegenen SWR-Gebäuden würden zur ständigen Überwachung auch Erschütterungsmessgeräte aufgestellt. Die Sprengungen würden auch in der unmittelbaren Nachbarschaft zu keinen Schäden an Häusern führen, betonten Schmücker und Warth: Man arbeite mit Mikrosprengungen, zudem würde der Fels während der Sprengung mit tonnenschweren Sprengmatten abgedeckt, so dass kein Material weggeschleudert werden könne. "Wir sind stark interessiert daran, dass der Betrieb nicht gestört wird", betonte Warth und verwies insbesondere auf das Rechenzentrum des Senders, das auf Erschütterungen empfindlich reagieren würde. Wolfgang Wienk-Borgert, Leiter des SWR-Gebäudemanagements Baden-Baden, stellte auch die Methode des Sägens und Reißens vor. Die Technik habe man sich vorzustellen "wie eine Tunnelbohrmaschine, nur nicht horizontal, sondern vertikal". Hier gebe es zwar keine Sprengerschütterungen, aber dafür dauere der tägliche Lärm länger. Insgesamt werde das Ausheben der Baugrube mit beiden Methoden etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Wienk-Borgert wies noch auf eine weitere Beeinträchtigung hin, auf die man sich einstellen müsse: Täglich 35 bis 40Lkw sollen die Baustelle anfahren, gearbeitet werde von montags bis samstags. Ziel auch der Stadtverwaltung sei es, den Baustellenverkehr möglichst aus der Stadt herauszuhalten, ergänzte Projektleiter Xaver Schmid vom beauftragten Architekturbüro Wurm und Wurm aus Bühl. Deshalb sei festgelegt worden, dass die Baustellenfahrzeuge vom Zubringer aus über die Waldseestraße und Katzensteinstraße von oben in die Fremersbergstraße und dann über die Hans-Bredow-Straße ein- und über die Hermann-Sielcken-Straße wieder abfahren sollen. Die Hans-Bredow-Straße müsse während der Bauphase halbseitig gesperrt werden. Schmid stellte den Bürgern auch noch einmal den Entwurf vor, der vier höhengestaffelte Büropavillons, aufgesetzt auf ein durchgehendes, zweistöckiges Sockelgeschoss, vorsieht. Drei der vier Pavillons bekommen begrünte Dächer, auf dem vierten wird die Technik untergebracht. Diese soll aber nicht sichtbar sein, beruhigte Schmid die Bedenken von Anwohnern. Die Fassade werde höher gezogen, so dass die Technik dahinter verschwinde. Die Fassade der Gebäude, die insgesamt 13500Quadratmeter Bruttogrundfläche bieten sollen, werde nicht spiegeln, versicherte Schmid auf Nachfrage. Wie berichtet, soll im Sommer nach Ende der Fußball-WM mit dem Aushub der Baugrube begonnen werden. Der Zeitraum von März 2019 bis Dezember 2020 ist für den Rohbau vorgesehen, bis April 2022 soll dann der Innenausbau erfolgen. Um auch etwaige Verzögerungen auffangen zu können, ist der Bezug des neuen Medienzentrums dann im Dezember 2022 geplant.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Bürgerinfo zum Thema PFC Baden-Baden (red) - Interessierte Bürger sind am heutigen Mittwoch, 13. Dezember, zu einer Informationsveranstaltung rund um die PFC-Problematik eingeladen. Behörden und Experten stehen in der Rheintalhalle in Sandweier als Ansprechpartner zur Verfügung (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Interessierte Bürger sind am heutigen Mittwoch, 13. Dezember, zu einer Informationsveranstaltung rund um die PFC-Problematik eingeladen. Behörden und Experten stehen in der Rheintalhalle in Sandweier als Ansprechpartner zur Verfügung (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Baden-Baden

Bürgerinfo im La Société Baden-Baden (red) - Zu einer Informationsveranstaltung rund um die Entwicklung des Viertels Oosscheuern sind Bürger am Donnerstag, 26. Oktober, eingeladen. Die Veranstaltung mit Bürgermeister Alexander Uhlig findet ab 19.30 Uhr im La Société statt (Foto: BT-Archiv/pf). » Weitersagen (red) - Zu einer Informationsveranstaltung rund um die Entwicklung des Viertels Oosscheuern sind Bürger am Donnerstag, 26. Oktober, eingeladen. Die Veranstaltung mit Bürgermeister Alexander Uhlig findet ab 19.30 Uhr im La Société statt (Foto: BT-Archiv/pf). » - Mehr