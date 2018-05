Interessanter Einblick in Ensemble-Arbeit

Baden-Baden - Das Ensemble-Konzert der Clara-Schumann-Musikschule im Weinbrennersaal des Kurhauses hat in der Tat interessante Einblicke in die vielfältige Ensemble-Arbeit an der Musikschule gegeben. Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen interessierten Zuhörer durch Schulleiter Ralf Eisler stellte sich das Blockflötenensemble unter der Mitwirkung und Leitung von Gisela Darda-Lang mit dem musikalischen Märchen "Kleiner Bär" für eine Erzählerin und Blockflöten von Johannes Bormann vor. Zum Ensemble gehörten Altflötistinnen, Tenor-, Bass- und Kontrabassflötistinnen und eine C-Flöte, gespielt von Gisela Darda-Lang selbst.

Eine Sprecherin verlas das Märchen von dem kleinen Bären, der allem hinterherlief auf seiner Reise durch Berg und Tal. Im Wechsel dazu erklangen erst eine Ouvertüre und danach sieben Tänze von Bienen, Feen, Pinguinen und anderen Wesen, es war ein unterhaltsames musikalisches Märchen mit volkstümlichen, eingängigen Weisen, in guter Übereinkunft dargebracht.

Anschließend konnte man ein Streichquartett unter der Leitung von Alice Müller-Wirth bewundern. Es präsentierte flüssig und sauber einen Marsch von Händel, zwei ungarische Tänze von Zempleni, Menuett und Trio von Mozart und einen türkischen Marsch von Beethoven.

Das Bläserensemble unter der Leitung von Ralf Eisler besteht aus Holz- und Blechbläsern wie Querflöten, Fagott, Saxofonen, Posaunen und Percussion. Sie brachten eine "Nordic Suite" zu Gehör.

Das sehr gut bestückte Percussion-Ensemble unter der Leitung von Anne-Laure Bernard führte mit seinen verschiedenen Schlaginstrumenten "Africa" von Toto, "Hillbilly Heaven" von Murray Houlilif und eine Drums-Show im rhythmisch zündenden Zusammenklang vor. Die Drums-Show hatte das Ensemble selbst arrangiert. Alle waren mit großem Ernst und konzentriert dabei, aber auch mit sichtbarem Spaß an der Sache.

Dann gab es noch ein Saxofon-Ensemble zu bewundern unter der Leitung von Heike Hollborn. Wie auch bei den Blockflöten und anderen Instrumenten-Familien sind bei Saxofonen verschiedene Stimmungen von Sopran bis tiefer vertreten. Mit "Olympic fanfare" und "Thin crust blues" von James Rae und "Blue Cocktail" von Pascal Proust wusste auch dieses Ensemble zu gefallen. Der neu gegründete Klarinetten-Spielkreis von Markus Lindler brachte eine schöne Suite über "Harry Potter" von J.William zu Gehör.

Danach gehörte die Bühne dem Gesangsensemble von Carola Bertsch. Sechs junge Sängerinnen an drei Mikrofonen, am Flügel begleitet von Helmuth Pfäffle-Steinhoff, verkündeten frisch und frei "Whats Up", Text und Musik von Linda Perry und "Mamma Mia" von S.Anderson. Schließlich kam es zu einem weiteren Höhepunkt der Darbietungen, dem Auftritt der Jugend-Rock-Band, genannt "Creative Cover Band", mit einer jungen Sängerin mit tieferer, verstärkter Stimme und unter der Leitung von Sawas Zilelidis. Sie heizten die Stimmung im Saal mit leicht stilistisch veränderter Popularmusik an: "Smooth Criminal" und "Jillie Bean" von Michael Jackson und als Finale "Under The Bridge" von den Red Hot Chili Peppers. Der begeisterte Beifall des Publikums war allen Ausführenden sicher.