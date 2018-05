Perfektion ist nur im Service gefragt

Baden-Baden - "Same procedure as last year?" So könnte man angesichts der zahlreichen Servicekräfte, die neben vielen anderen Teilnehmern beim 16. Allee-Lauf des Sportclubs Leichtathletik (SCL) Heel mitmachten, fragen. Und tatsächlich wiederholt sich diese wunderschöne Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue vor dem Kurhaus. Wiederum waren rund 220 Laufbegeisterte am Start, um wahlweise eine oder zwei Runden über die Allee bis zur Klosterwiese zu absolvieren.

Der äußerst unterhaltsame Kellner-Köche-Pagen-Lauf fand zum dritten Mal statt. Und es ist in diesem Jahr noch ein neuer Wettbewerb für ambitionierte Auszubildende der Baden-Badener Gastronomie dazugekommen. Bei der Teamchallenge mussten (vorher gut instruierte) Gäste an drei Tischen bedient und zu ihrer Zufriedenheit umsorgt werden. Außer schnellen Füßen waren auch Präzision, Freundlichkeit und Vollständigkeit der bestellten Getränke gefragt. Unter den wachsamen Augen von Juror Andreas Rademacher (Hotel Belle Epoque und Kleiner Prinz) kämpften die Teams bei strahlendem Sonnenschein um den Sieg. Die Nase knapp vorn hatte am Ende das Team Medici gefolgt vom Team des Weiguts Nägelsförst. Dritter wurde die Gruppe von Brenners Parkhotel. Ein Mineralwasser war zunächst vergessen worden.

Alle Läufer und Beteiligten vom Brenners nahmen es heiter und gelassen, hatten sie doch zuvor beim Allee-Lauf, der jedermann offen stand, mit 43Läufern im Team bereits den ersten Platz belegt und eine "Alleele"-Statue gewonnen. Diese Haltung ist laut Bernd Hefter, dem Vorsitzenden des SCL Heel, ganz im Sinne der Veranstaltung. Freude an der Bewegung, Spaß am Spiel und am Lebensgenuss stünden im Vordergrund, so der unermüdliche Moderator Hefter, der souverän durch die Veranstaltung führte. Daher werden die "Alleele"-Statuen auch nicht nach erreichter Zeit, sondern nach Anzahl der Teammitglieder verliehen. Auf Platz zwei landete folgerichtig das Team der Reha-Sportgruppe Baden-Baden mit 30 und auf Platz drei die Gruppe "Qi-Gong-Dieter" mit 17 Teilnehmern. Jeder aber bekommt seine Zeit festgehalten und eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme. Für die Stärkung der Läufer war bei so viel gastronomischer Kompetenz bestens gesorgt. So hatten die Azubis vom Brenners Zitronen-Eistee und einen Himbeer-Limette-Drink vorbereitet, den sie gegen eine Spende ausschenkten. Aber auch für Kaffee, Wasser, Zopf und jede Menge Obst war gesorgt, so dass der Allee-Lauf nahtlos in ein bezauberndes "Vormittagsfestle" verwandelt wurde.

Für die Teilnehmer beim Pagenlauf hingegen wurde es noch einmal ernst. Die acht Kilo schweren Koffer mussten um den Kurgarten getragen werden: bei den hochsommerlichen Temperaturen und mit der Pagenkluft eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Lucas Labinsky (Kleiner Prinz) hatte am Ende eine Länge Vorsprung auf Mohammed Watara (Hotel Atlantic). Beim Wettlauf der Köche gab es gleich zwei Kuriositäten. Die beiden Küchenkids Enno und Rouven liefen bei den großen Köchen mit. Statt einer Kasserolle mit Wasser bekamen sie kleinere Gefäße, um den Nachteil auszugleichen. Zum anderen überließ Vorjahressiegerin Anna Stocker ihrem Kollegen Marvin Schulze den Sieg und trabte souverän und lachend als letzte und einzige Frau über die Ziellinie.

Heftig gekämpft wurde hingegen bei den Kellnern. Kaum einer hatte beim Zieleinlauf noch Sekt im Glas. Klarer Sieger war mit Abstand Azubi Marcel Nchare. Die unter anderem von Bürgermeister Roland Kaiser zum Startschuss verwendeten Magnumflaschen Sekt der Baden-Badener Winzergenossenschaft wurden in fröhlicher Runde geleert. Der SCL-Heel-Lauf war wieder eine wunderbare Gelegenheit, bei der sich Jung und Alt, Familien und junge Erwachsene gemeinsam bewegen konnten.