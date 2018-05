Beim Hindernisfahren steigt die Spannung Von Alois Huck Sinzheim - Bei bestem Frühlingswetter hat es am Wochenende zahlreiche Zuschauer zum traditionellen Turnier für Kutschfahrer des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin nach Leiberstung gezogen. Fast 100 Teilnehmer aus dem gesamten süddeutschen Raum hatten sich angemeldet, teilte Norbert Beyrle, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins, erfreut mit.



Das Turnier fand in den Kategorien Dressur und Hindernisfahren statt. Auf dem vereinseigenen Gelände waren neben einem Festzelt für die Besucher und Turnierteilnehmer das Wertungsbüro sowie am Rand der Turnierstrecke die Tribüne für die Richter Rolf Saar, Henning Lemcke und Annette Heger aufgebaut. Von dort kamen auch die Freigaben für den nächsten Starter, der mit einem Glockenzeichen angezeigt wurde sowie nach der Fahrt die sekundengenauen Ergebnisse. Neben 62 Einspännern und rund 30 Zweispännern waren auch vier Pony-Vierspänner, mit denen das seit Anfang der 1990er Jahre stattfindende Turnier gekrönt wurde, am Start. Eine Teilnehmerin war die 20-jährige Laura Rothweiler von den Kutschenfreunden Ettlingen, die mit ihrem 14 Jahre alten Pony "Trixi" zum ersten Mal in der A-Kategorie startete und eine Null-Fehler-Fahrt hinter sich brachte. Der Samstag war den Einspännern vorbehalten. Bei den Dressurwettkämpfen geht es ähnlich wie beim Reiten um das korrekte Fahren von Hufschlagfiguren in den vorgeschriebenen Gangarten wie Schritt oder Trab und im ver-langten Gangmaß wie Arbeitstrab oder starker Trab. Dabei kann der Kutscher dem Pferd nur mithilfe der dünnen Leine vermitteln, was zu tun ist. Beim Hindernisfahren stieg die Spannung, denn auf dem Parcours waren rund 15 Kegeltore aufgebaut, die in einer bestimmten Reihenfolge zu durchfahren waren. Die beiden jeweils gegenüberliegenden Markierungskegel standen in einem Abstand, der nur 30Zentimeter weiter war als die Wagenspur. Auf ihnen lag ein kleiner Ball, der bei der leichtesten Berührung des Kegels herunterfiel und dem Kutscher Strafpunkte einbrachte. Vor allem in Kurven war dies eine besonders hohe Herausforderung. Die Kegeltore waren in der Reihenfolge, wie sie zu durchfahren sind, nummeriert. Die Fahrer sahen erst kurz vor Beginn den Parcours, den sie sich gut einprägen mussten, um vorausschauend reagieren zu können. Sowohl mit Ponys, Kleinpferden und Pferden gingen sie an den Start. Nach jedem Durchlauf wurden die Sieger vor der Richtertribüne geehrt. Eine Schleife, Preise und gestiftete Ehrenpreise erhielten die platzierten Gespanne. Die Ergebnisse waren: Dressur Klasse A Einspänner Pferde: 1. Stefanie Schäffer (RC 99 Freiburg), 2. Birgit Lutz (RV Kehl-Sundheim), 3. Jana Ul-rich (RFV 1929 Mainz Gonsenheim). Einspänner Pony: 1.Anna Genkinger (RG Hof Georgenau), 2. Nina Smeets (RFV Limbach), 3. Bianca Röhm (RFV Filderstadt). Zweispänner: 1. Dr. Laura Oberlin (RFV St. Leonhard Bühl), 2.Sascha Erhardt (RFV Legelshurst), 3. Jennifer Wirbser (Fürstenberg FF Donaueschingen). Hindernisfahren Klasse A Einspänner: 1. Herbert Lindstädt (FV Kutschenfreunde Ettlingen), 2. Bianca Röhm (RFV Filderstadt), 3.Anna Genkinger (RG Hof Georgenau). Zweispänner: 1.Claudia Weinbrecht (RV Schwaigern), 2. Susanne Steiniger (RFV Kämpfelbachtal), 3.Barbara Heeb (RFV Fellbach). Vierspänner: 1. Claudia Weinbrecht (RV Schwaigern), 2. Susanne Habel-Veit (RFV Frankenhardt), 3. Anne Hürster (PSF Hürsterhof). Dressur Klasse A Vierspänner: 1. Andreas Kunz (VPF Karlsbad), 2.Claudia Weinbrecht (RV Schwaigern), 3. Anne Hürster (PSF Hürsterhof). Dressur Klasse M Einspänner: 1. Jonas Kleinmann (RFV Legelshurst), 2. Werner Volk (Odenwälder RV Erbach), 3. Peter Kees (RFV Ottenheim). Hindernisfahren Klasse M Einspänner: 1.Jana Ulrich (RFV 1929 Mainz Gonsenheim), 2. Simone Haag (RFV Zeiskam), 3. Peter Kees (RFV Ottenheim). Dressur Fahr-WB Einspänner: 1. Sina Christ (TG Waldeckhof Wagshurst), 2. Ramona Maisenbacher (PSZ Benzenbühl), 3. Pa-Alhagle Sey (RFSG Neuler), Zweispänner: 1. Melanie Eenhuis (Fürstenberg FF Donaueschingen), 2.Annika Ehrmann (RFV Onolzheim), 3.Lukas Veit (RFV Frankenhardt). Hindernis Fahr-WB Einspänner: 1.Sina Christ (TG Waldeckhof Wagshurst), 2.Melanie Eenhuis (Fürstenberg FF Donaueschingen), 3.Janine Klopfer (LRFV Renningen-Malmsheim). Zweispänner: 1. Lukas Veit (RFV Frankenhardt), 2.Melanie Eenhuis (Fürstenberg FF Donaueschingen), 3.Ronald Maulick (vereinslos).

