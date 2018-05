Obstbau deutlich zurückgegangen Von Henning Zorn Baden-Baden - Im Stadtkreis Baden-Baden ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen 1999 und 2016 um 74 auf insgesamt 1584 Hektar leicht angewachsen. Dies ist laut einer aktuellen Bestandsaufnahme des Statistischen Landesamts vor allem einer Zunahme beim Dauergrünland und ein wenig auch beim Rebland zu verdanken. Das Dauergrünland (Nutzung von Gras und anderen Grünfutterpflanzen) hat inzwischen im Stadtkreis einen Anteil von rund 50 Prozent an der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Das zum Weinanbau zur Verfügung stehende Areal nahm im genannten Zeitraum um 26 Hektar zu - damit erreicht die Weinbaufläche 2016 einen Anteil von 12,8Prozent. Beim kurstädtischen Ackerland, das mit 518 Hektar auf knapp 33 Prozent kommt, hat sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts nicht viel verändert. Dabei dominiert mit rund 400Hektar der Getreideanbau, wobei vor allem (rund 75 Prozent) Mais geerntet wird. Der Maisanteil ist seit 1999 deutlich gestiegen. Pflanzen zur Grünernte (Futterpflanzen oder Verwendung zur Erzeugung erneuerbarer Energien) wachsen auf 60Hektar Land, wobei der Anbau zuletzt stark zugenommen hat. Zum Vergleich: 1999 standen für den Anbau von Grünernte-Pflanzen lediglich 15 Hektar zur Verfügung. 21 Hektar nehmen an der Oos die sogenannten Gartenbauerzeugnisse ein, zu denen Gemüse, Spargel, Erdbeeren sowie Blumen und Zierpflanzen gehören. Nur eine geringe Rolle (vier Hektar) spielen Hackfrüchte wie Kartoffeln. Obwohl gerade im vergangenen Jahr Apfel- und Kirschbäume besonders im Blickpunkt standen, als das malerische Obstgut Leisberg für die Bürger geöffnet wurde, ist das Ausmaß des Obstbaus in Baden-Baden doch massiv zurückgegangen. Laut Statistischen Landesamt reduzierte sich hier die für Obstanlagen genutzte Fläche zwischen 1999 und 2016 von 52 auf 28 Hektar. Beim Baumobst, dies zeigen Zahlen aus dem vergangenen Jahr, dominieren in der Kurstadt die Äpfel mit einer Fläche von zehn Hektar. Aber nur bei etwa der Hälfte davon wird feines Tafelobst geerntet - vor allem die Sorten Elstar und Jonagold, die in Deutschland sehr häufig angebaut werden. Somit ist der Anteil des Verwertungsobstes, das zum Beispiel zur Saftherstellung dient, überdurchschnittlich hoch. An zweiter Stelle hinter den Äpfeln rangieren bei den Baden-Badener Obstbäumen die Birnen mit einer Fläche von fünf Hektar. Es folgen die Pflaumen/Zwetschgen mit vier Hektar vor Mirabellen und Kirschen.

