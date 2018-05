Zwischen Grusel und Begeisterung Baden-Baden (fasa) - Riesenspinnen und Insekten waren groß auf dem Plakat angekündigt. Aber auch Skorpione und Schnecken konnten bei der Ausstellung im Runden Saal des Kurhauses am Sonntag beobachtet werden. Insectophobie, so lautete der etwas reißerische Titel der Tierschau, zeigte in den ausgestellten Terrarien eindrückliche Exemplare der von manchen Menschen verabscheuten, von anderen wiederum geliebten Tiere mit den vielen Beinen und dem vermeintlich gefährlichen Biss. Die Mutter von Mattis und Jonas aus Oos gruselte sich zur Freude ihrer Söhne vor der Brasilianischen Riesenvogelspinne. Die Jungen dagegen standen eher gespannt und fasziniert vor dem riesigen Tier. Ihr Vater war auch mitgekommen und half beim Lesen der Erläuterungen, die neben jedem Terrarium aufgestellt waren und interessante wissenschaftliche Informationen für die Besucher bereithielten. Die Anatomie einer Vogelspinne wurde auf einem großen Plakat detailliert erklärt. So lernten die Kinder nicht nur die Tiere kennen, sondern auch ein bisschen Biologie. Auch skurrile und eher unbekannte Insekten wie die Afrikanische Kampfgrille waren zu sehen. Sie hat ihren Namen wohl zurecht durch ihren bullig wirkenden Kopf bekommen. Diverse Schneckenarten, die sich gekonnt zwischen den Ästen in ihren Behausungen versteckten, galt es zu erkennen und auf ihrem langsamen Weg zu verfolgen. Dass Spinnen in Kambodscha gegessen werden, wurde ausführlich auch mit Hilfe von Bildern geschildert. Dieser kulturelle Unterschied ist für Europäer immer noch gewöhnungsbedürftig, obwohl Insekten auch als Proteinspender der Zukunft gelten. In der Ausstellung im Baden-Badener Kurhaus faszinierten aber letztlich doch vor allem die imposanten Vogelspinnen mit ihren haarigen Beinen. Ehrlich gesagt möchte man ihnen nicht wirklich in freier Wildbahn begegnen.

