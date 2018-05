Keinen auf Straße stehen lassen

Freiburg



Der deutsche Chorwettbewerb wird nur alle vier Jahre vom Musikrat veranstaltet. In diesem Jahr findet er in Freiburg statt, am Samstag geht es los. Die Bandbreite reicht von der Klassik bis zum Pop, vom Kinderchor bis zum 100-köpfigen gemischten Chor (Foto: Jan Karow).