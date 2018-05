"Ich kann hier nie ganz unbekümmert sein" Baden-Baden - Gerhard Durlacher wurde als Jude in seiner Kindheit in Baden-Baden ausgegrenzt und schikaniert, seine Erinnerungen daran stehen im Zentrum von "Baden-Baden liest ein Buch". Zur großen Zentralveranstaltung der Aktion gestern Abend reiste auch Durlachers Familie aus den Niederlanden an, darunter seine Tochter, die Autorin Jessica Durlacher. Im Gespräch mit BT-Redakteurin Sarah Reith berichtet sie, was dieser Aufenthalt für sie bedeutet. Interview BT: Frau Durlacher, Ihr Vater ist in Baden-Baden aufgewachsen, bis seine Familie schließlich vor den Nazis fliehen musste. Wie fühlt es sich für Sie an, in diese Stadt zurückzukommen? Jessica Durlacher: Ich habe gemischte Gefühle. Was meinem Vater hier passiert ist, hat so viel mit Traurigkeit zu tun. Aber gleichzeitig hatte er auch schöne Erinnerungen daran. Was ich von seiner Beziehung zu Baden-Baden weiß, weiß ich allerdings nur aus seinem Buch - er hat nie darüber geredet. Alles, was mit Baden-Baden zu tun hatte, war ein schwarzes Loch. Als ich fünf war, sind wir mit dem Auto hergefahren, hatten einen kleinen Aufenthalt hier. Ich sah etwas in meinem Vater, was so fremd war. Es hatte etwas zu tun mit einer gewissen Form von Heimweh, aber auch so viel mit Schmerz. Er hat hier so viel Angst gehabt, wurde so feindselig behandelt. Und das in dieser idyllischen Umgebung, in dieser schönen Stadt - das ist für mich ein totales Paradox. BT: Können Sie inzwischen unbekümmert durch die Straßen dieser Stadt gehen oder denken Sie auch stets daran, was Ihrer Familie damals hier passiert ist? Durlacher: Ich war schon häufiger hier und habe aus meinen Büchern gelesen. Heute Morgen war ich zum Beispiel joggen in der Lichtentaler Allee, die ich sehr schön finde. Aber eigentlich stelle ich mir immer vor, wie er hier war. Ich kann nie ganz unbekümmert sein. BT: Sie schreiben, genau wie ihr Vater, Bücher. Welche Rolle spielt ihre Familiengeschichte, ihre Rolle als Nachfahrin eines Holocaust-Überlebenden in Ihren Werken? Durlacher: In drei der vier Romane, die ich geschrieben habe, spielt die Geschichte eine sehr große Rolle - und auch in meinen Novellen. Man sucht sich eine Stelle in dieser Geschichte. Meine Schwester und ich haben uns immer gefragt: Was ist unsere Rolle? Wer sind wir? Dürfen wir da sein? Das ist die eigentliche Frage. Unser Erbe ist, dass wir einen Vater hatten, der nie eine Kindheit gehabt hat. Er war Wissenschaftler, er war Soziologe, aber für mich war er irgendwie auch noch Kind. Ich fühlte bei ihm etwas so Einsames durch diese Geschichte. BT: Was halten Sie davon, dass die Kindheitserinnerungen Ihres Vaters hier in Baden-Baden im Zentrum einer großangelegten Aktion stehen und in diesem Jahr in vielen Veranstaltungen gewürdigt werden? Durlacher: Ich finde es sehr schön, dass er so honoriert wird. Und auch zurecht. Es ist gut, dass man auf diese Weise eine Vergangenheitsbewältigung zu machen versucht. Ich finde das rührend und auch tröstend. Er hätte das auch sehr schön gefunden.

