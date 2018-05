Neuer Standort für Spielplatz im Gespräch

Baden-Baden

Sperrung bis Ebersteinburg Baden-Baden (red) - Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kreisstraße zwischen der Förcher Kreuzung und Ebersteinburg von heute an voraussichtlich drei Wochen lang voll gesperrt. In dieser Zeit findet der zweite Abschnitt der Sanierung der Kreisstraße K3711 statt (Foto: av).

Baden-Baden

Bergmesse am Battert Baden-Baden (red) - Der mittlerweile zur Tradition gewordene Berggottesdienst am Battert findet heute um 10 Uhr statt. Geleitet wird der Gottesdienst von Pfarrerin Susanne Bahret und Diakon Günter Eggert. Musikalisch begleitet wird er vom Posaunenchor Gaggenau (Foto: Alpenverein).

Baden-Baden

Gleitschirmunfall: Schwierige Rettung Baden-Baden (red) - Auf dem Merkur ist am Dienstagmittag ein Gleitschirmflieger verunglückt. Der Mann lag schwerverletzt am Hang. Der 39-Jährige musste mit einer Schleifkorbtrage aus dem Gelände geholt und per Seilwinde und Helikopter geborgen werden (Foto: red).