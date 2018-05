Viel Eigenleistung und ehrenamtlicher Einsatz

Sinzheim/Hügelsheim - Berichte über die erfolgreiche Arbeit, Ehrungen und eine Neuverpflichtung haben die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Sinzheim-Hügelsheim geprägt. Diese fand im vor 20Jahren erbauten DRK-Zentrum im Sinzheimer Breite Weg statt.

Umrahmt wurde die Versammlung vom DRK-Singkreis, begleitet von Andrea Schmälzle und Klaus Zoller mit ihren Klarinetten. Der frühere Vorsitzende Herbert Oeking ließ die Mitglieder in einer Bilderschau den Blick zurückwerfen auf den ersten Spatenstich, den Bau des Zentrums und die Arbeiten in den Folgejahren. Dabei standen immer die Themen Eigenleistung und ehrenamtliche Arbeit im Vordergrund, gleichsam einer Losung der gesamten DRK-Arbeit.

Nicole-Isabell Vogler, seit sechs Jahren die Vorsitzende des Ortsvereins, beleuchtete kurz die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Etliche Tausend Stunden ehrenamtlicher Arbeit waren zusammengekommen, darunter auch Übungseinsätze zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehrwehren Sinzheim und Hügelsheim und dem DRK-Kreisverband. Als "neues Projekt" bezeichnete sie die Anschaffung eines gebrauchten Rettungswagens, der günstig erworben werden konnte. "Er ist zwar noch nicht komplett eingerichtet, aber für unsere sanitätsdienstlichen Einsätze eine äußerst sinnvolle Investition", betonte sie.

Bereitschaftsleiter Bernhard Huck zeigte auf, dass die DRK-Bereitschaft mehr als 3000Helferstunden geleistet habe, unter anderem auch beim G-20-Gipfel in Baden-Baden. Ein Fazit zu den Blutspenden zog Bereitschaftsleiterin Monika Ernst. Bei den sieben Terminen seien unter den 762 Spendern auch 61 Erstspender gewesen, was sie besonders gefreut habe. Barbara Hertweck zeigte die umfangreiche Seniorenarbeit auf, zu der neben Gymnastik auch der Seniorentanz, der Singkreis und das Gedächtnistraining gehören. Zu wöchentliche Gruppenstunden treffen sich die derzeit elf Mitglieder des Jugendrotkreuzes, erläuterte der Ortsjugendleiter Dennis Ziegler. Neben der Heranführung an Erste Hilfe würden auch Spiel und Spaß auf dem Programm stehen. Am 7. Juli soll das 50-jährige Bestehen des Jugendrotkreuzes gefeiert werden.

Mit einer "schwarzen Null" schloss im vergangenen Jahr die Kasse, wie Schatzmeister Herbert Oeking in einem umfangreichen Kassenbericht erläuterte. Die Kassenprüfer Wolfgang Bross und Alexander Naber bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, Miriam Bassermann führte die Entlastung durch.

Ziemlich flott bewältigte Bürgermeister Erik Ernst die umfangreichen Wahlen. Nur im Amt des Schatzmeisters gab es eine Änderung. Herbert Oeking übergab es nach 15 Jahren an Timo Kanjo. Nicole-Isabell Vogler leitet weiterhin den Ortsverein, Alexander Stössel bleibt ihr Stellvertreter. Herbert Oeking "beerbt" seine Frau Doris Oeking als stellvertretender Schatzmeister. Elke Keller wurde als Schriftführerin bestätigt, Stellvertreterin ist Christiane Peter. Gertrud Jaenicke war 20 Jahre lang mitverantwortlich im Arbeitskreis Blutspende und ist nach wie vor Leiterin der Sozialarbeit. Ihre Stellvertreterin ist Christiane Zeller. Beisitzer sind Heike Czadowski, Doris Oeking und Waltraud Siegel. Die Bereitschaftsleitung liegt weiterhin bei Monika Ernst und Bernhard Huck, deren Stellvertreter sind Annika Bernhard und Daniel Meier. Dennis Ziegler leitet nach wie vor das Jugendrotkreuz, sein Stellvertreter ist Jannik Seiert. Auch die Kassenprüfer Alexander Naber und Wolfgang Bross behalten ihre Aufgabe.

Nach der Neuverpflichtung von Marcel Honert ehrten Nicole-Isabell Vogler und Josef Steinel, Mitglied im Aufsichtsrat des DRK-Kreisverbandes, langjährige Mitglieder. Dabei wurde Gertrud Jaenicke für ihre vielfältigen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. 1971 war sie in den Sinzheimer Ortsverein als Helferin eingetreten. Mit langanhaltendem Beifall wurden ihre Verdienste im Ortsverein gewürdigt.

Für 20 Jahre Mitarbeit im Arbeitskreis Blutspende wurden Sieglinde Frühe in Abwesenheit und für 15 Jahre Gudrun Greis geehrt. Für fünfjährige Mitarbeit in der Vorstandschaft sind Nicole-Isabell Vogler und Elke Keller geehrt worden. Seit fünf Jahren gehören die Jugendlichen Nesret Isufaj, Christopher Huth, Alina Kasche und Jannik Seiert dem Jugendrotkreuz an.

Verabschiedet und gedankt wurde Lioba Steimer für 17Jahre Mitarbeit im Arbeitskreis Blutspende und Karina Strack für sechs Jahre Vorstandstätigkeit.