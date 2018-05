Tierhof feiert 15-jähriges Bestehen mit einem Flohmarkt Sinzheim (red) - Zum ersten Mal hat auf dem Buchtunger Tierhof im Sinzheimer Ortsteil Kartung - anlässlich dessen 15-jährigen Bestehens - kürzlich ein großer Flohmarkt stattgefunden. Der Verein Neue Tierhilfe öffnete für alle Besucher von 11 bis 17 Uhr die Türen und Tore, heißt es in einer Mitteilung. Zum Stöbern gab es Allerlei, neben den typischen Trödel- und Flohmarktartikeln wie Gläser, Porzellan, Bilder und Bücher waren auch jede Menge Kinderspielsachen im Angebot. Diese hatten hautsächlich die Kinder der Tierheimjugendgruppe mitgebracht und auch an ihrem eigenen Stand verkauft. Ebenso wurden Tierbedarfsartikel wie Transportboxen für Hunde und Katzen, Hundegeschirre und Katzentoiletten, Kratzbäume sowie Unterschlupfmöglichkeiten aus Holz für Kaninchen und Meerschweinchen angeboten. Der Andrang an diesem Stand war groß, und viele Artikel wechselten den Besitzer, berichtet Tierheimleiterin Jacqueline Grimm erfreut. Doch auch die anderen Stände, die alle von engagierten Tierfreunden zugunsten des Tierhofs geführt wurden, waren gut besucht. Das schöne Wetter trug sicherlich zum Erfolg des Flohmarktes bei, worüber sich das ganze Team des Tierhofs freute. Solch ein Event bedeutet jede Menge zusätzliche Arbeit für das gesamte Team, so Jacqueline Grimm. Das trifft ebenso auf ehrenamtliche wie fest angestellte Kollegen zu. Auch der Kuchenverkauf brachte einen großen Teil an Einnahmen. Alle Kuchen waren gespendet worden, deshalb fließen die Einnahmen direkt in die Kasse des Tierheims. Die Besucher konnten sich auch selbst ein Bild von den Tieren auf dem Gnadenhof machen und ihre Fragen bei den zuständigen Ansprechpartnern loswerden. Und es fand sich der eine oder andere neue Interessent für Hunde und Katzen, die hoffentlich in naher Zukunft dadurch ein neues Zuhause finden werden. "Alles in allem war es ein sehr gelungener, wenn auch anstrengender Tag, der auf alle Fälle wiederholt wird", fasst Jacqueline Grimm zusammen.

