Keller: "Wir sind Meister Erwin"

Baden-Baden - Der historische Verein Yburg würdigt zum 700. Todestag von Meister Erwin von Steinbach als einzige Institution überhaupt das Werk des großen Baumeisters, der Maßstäbe in der gotischen Sakralbaukunst Mitteleuropas setzte. Der Vorsitzende Karl Keller stellte bei der Jahreshauptversammlung das Programm vor, das den berühmten Sohn Steinbachs ehrt. Außerdem wurde Karl Schwab für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft im historischen Verein ausgezeichnet.

Keller bedauerte, dass das 700. Todesjahr des berühmten Baumeisters, der einen wesentlichen Anteil an der Westfassade des Straßburger Münsters hat und dem auch die Urheberschaft beim Bau des Freiburger und Breisacher Münsters zugeschrieben wird, von überregionalen Medien kaum wahrgenommen werde. Umso mehr wollen die Aktiven des Vereins der Öffentlichkeit das Werk und die Person Meister Erwin von Steinbach näherbringen.

So wird der Lehrstuhlinhaber für Baugeschichte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Professor Johann Josef Böker, am 20. Juni im Friedrichsbau in Bühl einen Vortrag über Meister Erwins Baukunst halten. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine ab 1. Juni beginnende Sonderausstellung im Steinbacher Rebland-Museum mit dem Titel "Meister Erwin von Steinbach - Leben und Wirken". Jede helfende Hand würde benötigt, warb der Vorsitzende für neue Mitstreiter im historischen Verein.

Ganz im Zeichen des Baumeisters stehen auch die Mittelalterlichen Winzertage an dem Wochenende vom 1. bis 3. Juni. Für den 23. Juni ist ein Treffen der Freimaurer in der Erwin-Stadt geplant. Die Straßburger Loge sieht sich in der Tradition der mittelalterlichen Steinmetzbruderschaften. Ende Juli feiern die Mitglieder des historischen Vereins ihr Museumsfest im idyllischen Museumshof. Einen Besuch in der Straßburger Münsterbauhütte beendet das Meister-Erwin-Jahr. Bei der Versammlung weckte Keller abseits von rein baugeschichtlichen Perspektiven die Neugierde der Anwesenden auf die historische Figur des Erwin von Steinbach. Sein pointiertes Fazit: "Wir sind Meister Erwin."

Das steigende Interesse an heimatkundlicher Geschichte schlug sich im vergangenen Jahr in den Mitgliederzahlen nieder. So berichtete Keller über vier neue Mitstreiter und teilte mit, dass der historische Verein sich allmählich der Marke von 100 Mitgliedern nähere. Großen Zuspruch fand im Laufe des vergangenen Jahres das Rebland-Museum mit mehr als 550 Besuchern, darunter viele Schulklassen. Alleine an den Mittelalterlichen Winzertagen hätten rund 230Besucher bei Führungen durch das Museum die Exponate bestaunt, berichtete Museumsleiter Konrad Velten in seiner Rückschau. Nach den Vorstandsberichten entlastete die Versammlung die Vorstandschaft.

Im Anschluss daran wurde Karl Schwab für seine 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Der Vorsitzende hob Schwabs große Verdienste hervor. Demnach war dieser maßgeblich am Aufbau des Heimatmuseums sowie an der Mitarbeit bei den Heimatbüchern über das Rebland beteiligt. Schwab habe zudem anhand von ihm freigelegter baulicher Fundamente, wertvolle Skizzen städtebaulicher Ansichten des Mittelalters entworfen.