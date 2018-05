Tönende Buchstaben sind ein Magnet

Baden-Baden - Paukenschläge dröhnen aus der ehrwürdigen "Schalterhalle" des Festspielhauses im Alten Bahnhof. Eine große Handorgel wird gedreht und verbreitet fröhliche Jahrmarktstimmung. Verantwortlich dafür ist der Waldkircher Orgelbauer Wolfgang Brommer. Er hat die neuen Klangbuchstaben des Toccarion entworfen und gebaut.

Glückliche Kinder probieren am Tag der offenen Tür mit Schlegeln und Händen die verschiedenen Klänge der Buchstaben aus. Auch an der Handorgel hat der versierte Orgelbauer Elemente zum Mitmachen eingebaut. Über Schläuche kann man Luft in die Drehorgel pumpen und so die Musik mitgestalten. Wolfgang Brommer hat auch schon andere Instrumente wie die gigantische Flöte fürs Toccarion gebaut. Er habe noch einige Ideen für neue Instrumente im Kopf, verrät der kreative Klangmeister. Stefan und Nicole Kiener, die die Stiftung von Sigmund Kiener ehrenamtlich führen, sind selbst begeistert von den neuen tönenden Buchstaben und zeigen den Kindern mit großem Spaß, wie man aus ihnen Töne herausbekommt. Sie sind rechtzeitig für den Tag der offenen Tür fertig geworden, der anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Toccarion stattfindet.

An die 50000 Kinder seien seit den Anfängen in die musikpädagogisch aufbereitete Erfahrungs- und Lernumgebung zu Führungen und Workshops gekommen. Stefan und Nicole Kieners Geburtstagswunsch für das Toccarion: Dass es in den nächsten fünf Jahren so erfolgreich weitergeht. Dabei sind ihnen die Besucherzahlen allein nicht wichtig. Ihre große Motivation für das Engagement im Toccarion ist das Ziel, die Freude an der Musik weiterzugeben und Kinder für die Musik zu begeistern. Auch Sigmund und Walburga Kiener sind zum Tag der offenen Tür gekommen und stehen voller Freude mitten in der Kinderschar, die sich an den Klangwelten im Untergeschoss erfreut.

Auch sie bewegt nach wie vor die Idee, Kinder früh an Musik heranzuführen und so Bildung in einem umfassenden Sinn möglich zu machen. Wenn Kinder sich aus eigenem Antrieb für das Erlernen eines Instrumentes entschieden, hätten sie einfach mehr Motivation zu üben und am Ball zu bleiben, ist Sigmund Kiener überzeugt. Damit der Funke überspringt, braucht es Mitarbeiter, die selbst Begeisterte sind. Und so sind alle Mitarbeiter im Toccarion musikalisch und musikpädagogisch ausgebildet. Sie leiten auch die Erwachsenen an, die sich am Tag der offenen Tür mit und ohne Kinder in den Räumen tummeln und ihre Finger sprichwörtlich nicht von den vielen Angeboten lassen können. Eine Fotobox ist im Nebenraum extra eingerichtet, Würste und Waffeln werden auf dem Platz vor dem Festspielhaus unter Zelten serviert. Nur die Instrumente daneben müssen im Regen stehen, werden aber dennoch fleißig ausprobiert.

Das Toccarion ist nach fünf Jahren in der Mitte der Stadt angekommen, und die Verantwortlichen haben und machen Lust auf mehr Angebote für Kinder aus der Region.