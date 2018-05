"Das haut auch den Tony um"

Baden-Baden - Seit gestern hat die Kurstadt einen neuen Ehrenbürger: Der Sänger und Entertainer Tony Marshall erhielt diese hohe Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde im Alten Ratssaal, bei der auch gesungen und geklatscht, gelacht und geweint wurde.

Als einen Künstler ohne Allüren, einen Star zum Anfassen, der sich zeitlebens zu seiner Geburtsstadt Baden-Baden bekannt und auch dafür geworben habe, bezeichnete Oberbürgermeisterin Margret Mergen in ihrer Ehrungsansprache den beliebten Schlagersänger, der auf eine "beispiellose Musikkarriere" zurückblicken könne.

Die Ehrenbürgerwürde sei die höchste Ehrenbezeugung, die die Stadt Baden-Baden vergeben könne, betonte die OB. Marshall reihe sich nun ein in die Liste großer Persönlichkeiten vergangener Jahrhunderte wie Jacques und Edouard Bénazet, Otto von Bismarck, Ferdinand Graf Zeppelin und Konrad Adenauer. Insgesamt seien neben Marshall nur zwei Ehrenbürger auch in Baden-Baden geboren worden.

Mergen blickte dann auf den Lebenslauf des zu Ehrenden, den seine Freunde und Fans eigentlich nur "den Tony" nennen und der erst kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte. Der 1938 als Herbert Anton Bloeth Geborene nahm vor der Hochzeit mit seiner früheren "Sandkasten-Spielgefährtin" Gaby den Mädchennamen seiner Mutter, Hilger, an. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Marc, Pascal und Stella.

Schon im kirchlichen Knabenchor wurde ihm vom Pastor Gesangstalent bescheinigt, sein Bühnendebüt gab er mit 15 Jahren beim Pennälerball im Kurhaus mit "C'est si bon". Nach einer kaufmännischen Lehre folgte ein Musikstudium in Freiburg, das durch ein Stipendium ermöglicht wurde. Dabei lernte "der Tony" nicht weniger als sechs Instrumente. Zur Finanzierung der Ausbildung verdiente er sich als Croupier im hiesigen Casino etwas hinzu. Abgeschlossen hat er sein Studium mit dem Staatsexamen als Opernsänger, doch schon bald lebte er seinen "Hang zur populären Musik" aus, den schon seine Professoren an der Hochschule - damals noch leicht tadelnd - festgestellt hatten.

So begann eine Karriere, von der "so mancher Sänger heute nur träumen kann", sagte Mergen. Irgendwann sei dann aus Herbert Anton Hilger der Tony Marshall geworden, dem 1971 der Durchbruch mit "Schöne Maid" gelang, wofür er sechs Goldene Schallplatten erhielt. Etliche weitere Millionenhits folgten - sowie ausverkaufte Hallen und zahllose Fernsehauftritte. 1986 wurde Marshall in den USA zum beliebtesten deutschen Künstler gewählt.

Mergen bezeichnete ihn als "Dauerbrenner in der Schlagerszene", der in acht Sprachen singen könne und in Deutschland einen "enormen" Bekanntheitsgrad von 98 Prozent erreicht habe. Ausflüge gab es auch ins klassische Fach: zum Beispiel als Milchmann Tevje in "Anatevka" oder als Papageno in der "Zauberflöte". Seit mehr als vier Jahrzehnten sei Marshall in den offiziellen Charts erfolgreich, zuletzt in diesem Jahr mit dem neuen Album "Senioren sind nur zu früh geboren".

Die Oberbürgermeisterin verwies auch auf die Tony-Marshall-Stiftung für Behinderte und auf die vielen Auszeichnungen, die der Sänger bereits erhielt. So ist er auch Ehrenbürger der Südseeinsel Bora Bora. Das Ehrenbürgerrecht, so heißt es nun in der Baden-Badener Urkunde, werde Marshall "in Würdigung seiner Verdienste als musikalischer Brückenbauer" verliehen. Laut Mergen hoffe man, dass der Sänger auch weiterhin als musikalischer Botschafter präsent sein werde.

Auch Marc Marshall ergriff das Wort und erinnerte daran, wie sein populärer Vater praktisch über Nacht "zum Eigentum des Volkes" geworden sei. Es verdiene "großen Respekt, wie er damit umgegangen ist", auch wenn die Familie oft auf ihn habe verzichten müssen. Die jetzige Ehrung nehme die ganze Familie an, "denn wir sind immer eins".

Tony Marshall selbst bekannte: "So viel Glück wie ich kann man eigentlich in einem Leben nicht erfahren." Er dankte für die "wunderbare" Ehrung, denn "das haut auch den Tony um". Wenn ein Schlagerstar wie Tony Marshall Ehrenbürger wird, dann muss natürlich auch gesungen werden. So formierten sich seine drei Kinder Marc, Pascal und Stella zu einem Trio und boten ein buntes Medley der größten Hits ihres Vaters. Dies führte zu einer ausgelassenen Stimmung, die man selten erlebt im altehrwürdigen Ratssaal. Zum Abschluss wurde es dann bewegend, als die gesamte stimmgewaltige Familie Marshall mit Frankie Sinatras Hit "My Way" die Gäste von den Sitzen riss.