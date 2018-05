Arbeiten von Schülern hängen im Museum Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin", staunte Albina Syla aus der 7.Klasse der Theodor-Heuss- Werkrealschule (WRS) am Mittwochnachmittag angesichts ihres gerahmten Linoldrucks im Museum LA8. Die Siebtklässlerin ist eine von mehr als 50 Teilnehmern der WRS am bundesweiten Programm "Kulturagenten für kreative Schulen", das Kindern und Jugendlichen gezielt Zugang zu Kunst und Kultur eröffnen will. Im Falle der WRS aus der Weststadt hat sich seit 2017 die Kooperation "Allez Allee" mit dem Museum LA8 bewährt, wie der Besucher an den Schülerarbeiten ablesen kann, die noch bis zum 9. September im Museum zu sehen sind. Die Klassenstufe 7 ließ sich durch regelmäßige Ausstellungsbesuche mit ihrem Lehrer Daniel Schwarz regelrecht inspirieren, und die Ergebnisse geben den Organisatoren und Begleitern dieses Projekts auf ganzer Linie recht. Dass ihnen die Teilnahme an diesen Workshops weit mehr bringt als künstlerische Fertigkeiten, haben die Jugendlichen schon längst verstanden: Albina Syla, Fatime Ramaj, Saim Qaisar und Romana Tischer überbieten sich schier mit Vorschlägen für den Einsatz ihrer neuen Fähigkeiten. Abiturprüfung und Unterweisung der eigenen Kinder werden auch schon selbstbewusst angedacht, wenngleich der tägliche Unterricht im Klassenzimmer "manchmal mies und manchmal gut", nicht gerade immer die höchsten der Gefühle weckt. Hier aber im Museum seine eigenen Werke an den Wänden zu betrachten, vor Verwandtschaft und Nachbarn glänzen zu können, das "bringt's", fand David Kosicz. Schulleiter Werner Schlindwein äußerte sich ebenfalls "mega-stolz". Viele der Familien werden wohl ebenso stolz reagieren, wenn sie Zeichnungen und Malereien auf kleinen Leinwänden sowie sehr gelungene Bilder im Hoch- und Tiefdruckverfahren ihren Sprösslingen zuordnen dürfen. Und stolz dürften auch die anwesende Kulturagentin und Koordinatorin Lena Widmann, Museumspädagogin Mirjam Elburn und Lehrkräfte der THS-Schule gewesen sein auf die Jugendlichen, die verblüffend wortgewandt ihre Teilnahme und Ergebnisse des Projekts moderierten. Das Kunstprojekt werde auch im kommenden Schuljahr 2018/19 mit Kunstvermittlerin Sabine Johann eine langfristige und nachhaltige Fortsetzung finden, lautete das offizielle Versprechen.

