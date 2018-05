Trübes Wetter hält Wanderer nicht ab

Baden-Baden - Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr: Nebelschwaden hängen an den Rebhängen des Reblandes. Eingehüllt vom Nebel ist die Yburg, nur unscharf sind ihre Konturen zu erkennen. Zur gleichen Zeit wuseln am Fuße des Mauerbergs die Aktiven der Neuweierer Rebläuse auf dem Hof der Baden-Badener Winzergenossenschaft umher. Dort befinden sich der Ausgangspunkt und das Ziel des gestrigen Weinwandertages.

Trotz des vorhergesagten Regens lösen schon in den Morgenstunden rund 400 Besucher eine Eintrittskarte. So auch Wolfgang Neiss und seine Frau Fredericke: "Zwei Umhängerle", bestellt der Diakon bei Brigitte Velten, die mit zwei weiteren Mitstreitern des Heimatvereins Rebläuse den Gästen Probiergläschen und eine Wanderkarte in die Hand drückt. Auf der Wanderkarte sind fünf Stationen vermerkt, wo die Wanderer heimischen Wein von verschiedenen Lagen verkosten können.

Einige Meter weiter geben in einer Holzhütte zwei "Rebläuse" mehrere Hundert Gläschen Secco als Begrüßungstrunk aus. Gleich daneben lotsen die Kellermeister und Mitarbeiter der Winzergenossenschaft bei der Gläsernen Produktion Interessierte durch das Kellergewölbe.

Die meisten Gäste verweilen am Start aber nur kurz und ziehen mit Regenschirm und Regenkleidung rasch los, um den ersten Anstieg an der Schützenbergstraße zu erklimmen. Bei der zweiten Etappe am Gewann Heiligenstein drängeln sich die Besucher unter den Sonnenschirmen und unter dem Pavillon. Die Mitglieder des Turnvereins halten mit Quark- und Speckbroten einen Imbiss zur Stärkung bereit.

Hier treffen Einheimische auf Gäste von auswärts, so auch die Bekannten von Gisela Huber vom Burgunderhof. Die Werbung der gebürtigen Neuweiererin für den Weinwandertag bescherte ihr Besuch aus der Türkei.

Trotz Regen alle Plätze besetzt

Die Familien Gök und Basarir aus Denizli und Pamukkale zeigen sich von dem Wandern durch die Rebberge begeistert. Zwar verhindert der Nieselregen den sagenhaften Ausblick vom Heiligenstein in die Rheinebene, aber die Gäste genießen das Erlebnis mit dem Genuss in der Natur. "Eine wirklich wunderschöne Landschaft", befinden die türkischen Geschäftsleute in astreinem Hochdeutsch und auch auf Englisch.

Wetter trüb und Stimmung gut, heißt es auch bei Waltraut Schaal aus dem Kraichgau. Ihre Freundin aus der Kurstadt hat für das Rebland geworben, angereist sind sechs Leute mit Hund. Der Weinwandertag hat sich mittlerweile über die Grenzen des Reblands und der Region hinaus so etabliert, dass trübes Regenwetter die Weinwanderer kaum aufhält, zu Hunderten nach Neuweier zu kommen. Bis um 13 Uhr vermeldet Rebläuse-Chef Bernhard Moser mehr als 600 Teilnehmer.

Unter den treuen Weinwanderern befindet sich auch Baden-Badens Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner. Nach rund sieben Kilometern machen er und das Neuweierer Urgestein, Norbert Fröhlich, Station auf dem höchsten Punkt der zirka acht Kilometer langen Route. Auf der Rebberghütte kosten die Teilnehmer den auf der extremen Steillage gedeihenden Mauerbergwein. Dazu gibt es frischen Flammkuchen. Mit einem Wischer und Tüchern reiben die Mauerberghexen die Bänke trocken, damit die ankommenden Gäste auch unter den zusätzlich aufgestellten Pavillons Platz nehmen können. Denn in der Hütte selbst ist jeder Platz besetzt.