Jungmusiker erfreuen nicht nur Mütter mit ihren Klängen Sinzheim (vsa) - Die sorgenvollen Blicke in Richtung des bewölkten Himmels waren unbegründet. Beim traditionellen Muttertagskonzert des Musikvereins Sinzheim (MVS) im voll besetzten Hof der Grundschule war zwar von frühlingshaften Temperaturen nichts zu spüren, doch wichtig war, dass am Sonntagabend kein Regen fiel. So konnten die Besucher den musikalischen Klängen der Jungmusiker im Freien lauschen und reichlich Beifall spenden. Neben der Jugendkapelle gaben die beiden Bläserklassen ein Stelldichein, und die neu gegründete Flötengruppe hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt. Vor sieben Monaten war die dritte Bläserklasse des MVS ins Leben gerufen worden, in der 20 Anfänger unter der Leitung von Cindy Huck das Ensemblespiel lernen. Was die Eleven sogar ohne Dirigentin perfekt präsentierten, konnten die Besucher kaum glauben, denn Cindy Huck sprang in Ermangelung eines Schlagzeugers bei "London Bridge" selbst als Drummerin ein. Zusammen mit der ein Jahr vorher gegründeten zweiten Bläserklasse spielten sie "When the Saints". Dann gehörte die Bühne der zwölfköpfigen zweiten Bläserklasse, die unter anderem mit "Farmhouse Rock" und "House Party" glänzte und nicht ohne Zugabe der Flötengruppe Platz machen durfte. Seit wenigen Monaten besteht die Blockflötengruppe des Musikvereins, die von Miriam Lusch in die Geheimnisse des Musizierens eingeführt wird. Einen Riesenbeifall ernteten die sechs Anfänger für ihre Kinderlieder. Einen perfekt abgestimmten Klangkörper bildete die Jugendkapelle des MVS, die seit 21 Jahren von Patrick Pirih geleitet wird. Inzwischen verstärkt durch einige Absolventen der ersten Bläserklasse, zauberte das rund 40 Jungmusiker zählende Orchester mit zehn Stücken zu Ehren aller Mütter ein beachtliches Konzert in den "Open-Air-Festsaal". Mit dem Popsong "Firework" der US-amerikanischen Sängerin Katy Perry ging die Kapelle gleich in die Vollen. Dann legte sie sich mit "Music from Cars" ordentlich in die Kurven, bevor sie mit "Rolling in the Deep" einen weiteren Nummer-Eins-Hit bot. Bei "Ilove Polka" kamen sogar altgediente Ehrenmusiker des Vereins darüber ins Schwärmen, wie vollendet der Nachwuchs diese Polka spielte. Ein guter Brauch beim Muttertagskonzert ist die Überreichung von Rosen als Muttertagsgruß an alle Mütter, Omas und Tanten. Die Blumen, die von einer Kartunger Rosengärtnerei gestiftet worden waren, wurden von der Bläserklassen-Jugend überbracht. Die beiden Jugendleiterinnen Nathalie Theiss und Caroline Humbert nahmen die Gelegenheit wahr, zusammen mit dem MVS-Vorsitzenden Ralf Schmidt den sechs Absolventen des Jungmusikerleistungsabzeichens (JMLA) zu gratulieren und ein Präsent zu überreichen. Alina Urnauer, Karoline Hauter, Annika Urnauer und Mia Wiesehöfer hatten das JMLA in Bronze, Sarah Schmidt und Frank-Ramon Lutz das Abzeichen in Silber bestanden. Ralf Schmidt stand bei seinen Dankesworten die Freude über das gelungene Muttertagskonzert ins Gesicht geschrieben. Und das mit Recht, denn durch die gute Jugendarbeit hat der Verein keine Nachwuchssorgen. Mit einem Blumenpräsent, überreicht durch seinen Stellvertreter Klaus Hahn, bedankte er sich bei Caroline Humbert, Nathalie Theiss, Cindy Huck, Patrick Pirih und Miriam Lusch für ihren unermüdlichen Einsatz.

