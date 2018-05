Zuhause für "sämtliche Bevölkerungsschichten" geplant

Mehr als 380 Wohnungen will der Investor, die Epple-Unternehmensgruppe, auf dem vom SWR nicht mehr benötigten Gelände entstehen lassen. Dies war gestern Anlass für eine Sondersitzung des Bauausschusses, in dem das ganze Vorhaben ausführlich vorgestellt wurde.

Der zuständige Projektentwickler von Epple, Michael Mann, betonte, dass man mit "Wohnen am Tannenhof" ein Zuhause für Menschen aus "sämtlichen Bevölkerungsschichten" schaffen wolle. Auch an junge Familien habe man dabei gedacht. Von "bezahlbarem Wohnraum bis zur exklusiven Penthouse-Wohnung" sei alles dabei.

Im bisherigen Verfahrensverlauf seit dem städtebaulichen Wettbewerb von 2015 hat das Konzept einige Modifikationen erfahren. Diese betreffen unter anderem eine gewisse Reduzierung der Gebäudehöhen, die teilweise Freilegung des Dettenbachs, die Erhaltung von etlichen Bestandsbäumen sowie im Rahmen der Durchgrünung des Geländes eine umfassende Dachbegrünung. Vor allem wurde die Zahl der Wohneinheiten durch Verkleinerung der Wohnungen deutlich erhöht.

Bei der anvisierten Bebauung hat man das topographisch nicht ganz unproblematische Areal in drei Sektoren eingeteilt. Im Talbereich sind vor allem übereinander gestapelte Reihenhäuser für junge Familien (76 Wohneinheiten) in der Größe von 90 bis 110 Quadratmetern geplant. In der Hanglage sollen Wohnungen "für jedes Alter" entstehen: 203 Einheiten, mit 2 bis 5 Zimmern und 55 bis 110 Quadratmetern. Auf dem Plateau in Waldnähe sieht das Konzept 104 barrierefreie Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern vor.

Die Tiefgaragenzufahrten will man so anlegen, dass möglichst viele autofreie Bereiche entstehen. Rund 70 der bestehenden Bäume werden erhalten, allerdings müssen 93 gefällt werden. Dafür sind 121 Nachpflanzungen geplant. Die Verkehrserschließung erfolgt über die Hans-Bredow-Straße, an deren bisheriger Einmündung in die Fremersbergstraße soll sich nichts ändern.

Martin Ernst (FBB) wollte wissen, ob Kaufpreise von 4000 Euro pro Quadratmeter kalkuliert würden. Der Projektentwickler von Epple meinte, dass man noch keine endgültigen Zahlen nennen könne, doch es gehe schon mehr oder weniger in Richtung der von Ernst genannten Größenordnung.

Für die Grünen forderte Günter Seifermann, im Bebauungsplan "Wohnen am Tannenhof" festzusetzen, dass 30 Prozent der Geschossflächen für sozialen Wohnungsbau vorzuziehen sind. Bürgermeister Alexander Uhlig zeigte sich diesbezüglich skeptisch: So etwas rühre an den Grundfesten des Projekts. Ein formeller Beschluss über den Antrag der Grünen erfolgte aber noch nicht. Das Thema soll nun im Rahmen der bevorstehenden Offenlage des Bebauungsplans bei den Abwägungen einbezogen werden.

Durchgeführt werden soll auch eine Bürgerinformationsveranstaltung zum "Wohnen am Tannenhof" am 5. Juni voraussichtlich im "Löwen"-Saal.