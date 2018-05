Bauhof-Areal wird Wohnsiedlung

Baden-Baden - Seit 2015 befasst sich der Gemeinderat mit "Wohnen am Ooswinkel". Nun hat das Gremium bei einer Gegenstimme den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan beschlossen und dem nötigen Durchführungsvertrag zugestimmt.

Auf dem Areal des alten Bauhofs in der Schwarzwaldstraße, der mittlerweile abgerissen ist, will die Baugenossenschaft Baden-Baden zwei Hauptgebäude mit insgesamt 42 bezahlbaren alters- und behindertengerechten Wohnungen sowie Räumen für eine neue Geschäftszentrale der Baugenossenschaft errichten. Das Gelände liegt am Rand des Aumattstadions. Es ist von der Oos und der vierspurigen B500 eingerahmt.

Wie berichtet entstehen die Bauten mi t dem Ziel, den Bewohnern der historischen Gartenstadtsiedlung "Ooswinkel" barrierefreie Wohnräume in ihrem gewohnten Umfeld zur Verfügung zu stellen, da in den denkmalgeschützten Gebäuden der Siedlung keine Barrierefreiheit verwirklicht werden kann. Geplant sind in den drei- bis fünfgeschossigen Häusern 20 barrierefreie Wohnungen.

Eine Verbindung zur Ooswinkel-Siedlung wird über eine Freifläche (Quartiersplatz) erzeugt. Die Schwarzwaldstraße soll als Notfahrbahn für die B500 verlängert werden, wobei eine Freihaltetrasse für Rettungsfahrzeuge zwischen Schwarzwaldstraße und Flößerweg berücksichtigt wird. Das Fachgebiet Forst und Natur äußerte in einer Stellungnahme sein Bedauern darüber, dass die Planung keinen Uferstreifen an der Oos vorsieht, da bis an den Fluss gebaut werde; "die Idee des Grünen Bandes entlang der Oos" erfahre keine konsequente Umsetzung. Rechtliche Bedenken könnten jedoch auch vonseiten des Wasserschutzes nicht vorgebracht werden. Mit dem Fachbereich Park und Garten wurde laut Unterlagen die Planung des Vorhabens abgestimmt, so dass von einer "qualitätsvollen Gestaltung ausgegangen werden kann". Generell gebe es schalltechnisch für die Neubauten keine Bedenken. Mit Fertigstellung der Wohnanlage soll zudem ein neues Lautsprecherkonzept im Aumattstadion umgesetzt werden.