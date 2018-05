Kfz-Innung stellt Weichen für Zukunft

Die Anforderungen an das Kfz-Gewerbe steigen stetig, führte Ruben Schäfer, Geschäftsführer der Innung Baden-Baden, aus. Er betonte weiter: Es gehe nicht um eine Verschmelzung der Innungen, sondern rein um die Zusammenlegung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe.

Bei den turnusgemäßen Wahlen setzten die Mitglieder auf Kontinuität. Dieter Burkart wird nach einstimmiger Wahl auch die nächsten drei Jahre der Obermeister der Innung sein. Sein Stellvertreter ist Günther Rube. Vorstandsmitglieder sind: Thomas Grethel, Andreas Haitzler, Ralph Jobst, Jürgen Karcher, Hans-Arne Kirchberger, Roland Schmidt und Thomas Schmitt. Die Kasse wird geführt von Ruben Schäfer (Geschäftsführer) und Gabriele Dörrer (Mitarbeiterin der Geschäftsstelle). Kassenprüfer sind Carl Grethel und Manuel Mauerhoff. Auch diese Wahl erfolgte in großer Einmütigkeit.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben ausführlichen Geschäftsberichten und Vorträgen auch Ehrungen für langjährige Mitgliedstreue. Für 25 Jahre Mitgliedschaft zeichnete die Innung Gerhard Kalmbach mit einer Urkunde aus. Die silberne Ehrennadel für 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit bekam Andreas Haitzler, seit 2003 Vorstandsmitglied, überreicht. Über eine besondere Auszeichnung in Form einer Käfer-Heckabdeckung und eines Reisegutscheines durfte sich Erich Regenold freuen. Mehr als 42 Jahre war er bereit, sich in den Dienst der Sache zu stellen, sagte Laudator Heinrich Fallert.

Ein in großen Teilen positives Fazit zog Obermeister Burkart. Nachdem bei der Versammlung 2015 mit dem Obermeisterwechsel die Verjüngung der Innung eingleitet worden war, musste man auch in der Geschäftsstelle die Weichen neu stellen mit Ruben Schäfer als Geschäftsführer, berichtete Burkart. Als negativ zu bewerten sind die leicht gesunkenen Mitgliederzahlen. Gleichwohl wird sich der Innungsbeitrag zunächst nicht ändern, ebenso wie die Preise für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wie die Versammlung danach festlegte. Ebenso einstimmig verabschiedeten die Versammelten die Haushaltsplanungen für 2018.

Zudem hatten sich die Mitglieder mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung zu beschäftigen. Heinrich Fallert, seit 2016 Datenschutzbeauftragter der Innung, erinnerte in diesem Rahmen die Betriebe eindringlich an ihre Sorgfaltspflicht im Umgang mit Kundendaten.

Insgesamt werden zum ersten Teil der Sommerprüfung 45 Prüflinge an den beiden Schulen in Gaggenau und Bühl erwartet. Das berichtete Hans-Arne Kirchberger, der Ausschussvorsitzende für die Berufsbildung innerhalb des Kfz-Gewerbes. Für den zweiten Prüfungsdurchlauf an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau sind 20 Prüflinge vorgesehen.

Eine Besonderheit der Innung ist der Junioren-Kreis, ein Zirkel, der sich mit seinen Angeboten und Themen an junge Unternehmer oder Führungskräfte des Kfz-Handwerks richtet.