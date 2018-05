St adtbibliothek virtuell erleben

Elshan Musayev von der Baden-Baden International School hat das Projekt initiiert, finanziert und gemeinsam mit seiner Frau Kamala und vor allem seinem Sohn Mustafa praktisch umgesetzt. Mit einem speziellen Equipment (360-Grad-Kamera, Virtual-Reality-Brille) und entsprechender Software hat Mustafa alle Räume in der Stadtbibliothek aufgenommen. Beim Rundgang kann jeder Internetnutzer über Google-Streetview und Google-Earth die Stadtbibliothek in virtueller Realität erleben. Laut Münch soll in den nächsten Tagen der Link dazu auch auf der Homepage der Stadtbibliothek zu finden sein.

Per Mausklick gelangt man auf alle Stockwerke und in alle Innenräume. Aufnahmen von Außen und von der Terrasse würden im Laufe der Zeit folgen, fügte Münch an. Gespickt ist der Rundgang mit Infos über die Angebote der Bibliothek. Aufrufen kann man die Informationen ebenfalls per Mausklick, den man dafür an bestimmten Orten setzen muss. Mehr zu erfahren gibt es dann beispielsweise über Leihfristen, Tablets oder die Lego-Welt - "natürlich nur so viel, dass man trotzdem noch herkommen muss", fügte Mergen an. Die Präsentation solle einer ständigen Verbesserung unterliegen, so Münch.

"Das ist eine neue Form, Baden-Baden mit animierten Bildern in die Welt zu bringen", freute sich die Oberbürgermeisterin. Laut Mergen ist dieses Projekt nur der Anfang, es gebe noch viele Möglichkeiten, virtuelle Realitäten für die Kurstadt zu nutzen. Elshan Musayev könne sich vorstellen, künftig weitere Einrichtungen visuell in Szene zu setzen und dafür Schüler als Projektpartner mit ins Boot zu nehmen. Gerade junge Menschen könnten dadurch Lust bekommen, in die Kurstadt zu fahren.