Gewichtige Rolle des Eisernen Vorhangs

Baden-Baden - Zwölf BT-Leser hatten am Dienstag die Möglichkeit, neben einer ex-klusiven Führung durch das Theater eine Durchlaufprobe zu "Biedermann und die Brandstifter" zu erleben, der lediglich noch Hauptprobe und die Generalprobe vor der Premiere am morgigen Freitag folgen.

Die meisten der ausgelosten Gewinner hatten schon mehrfach Aufführungen am hiesigen Theater besucht, jedoch bisher noch nie in das Innenleben des Hauses hineingeschnuppert. Julia Klaas, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, vermittelte interessante Einblicke in die Historie des 1862 mit einer eigens dafür komponierten Oper von Hector Berlioz feierlich eröffneten Theaters. Bis 1918 herrschte nur ein Gastspielbetrieb, heute gehören dem Haus 18 feste Ensemblemitglieder an. Im intimen Rahmen des Spiegelfoyers sind besondere Spielsituationen möglich, wie etwa zwischen den an beiden Längsseiten sitzenden Zuschauern. Das Theater im Kulissenhaus (TiK) ist vorwiegend dem jungen Theater vorbehalten, wird aber auch vom Ensemble bespielt, erfuhren die Besucher. Auch, dass das Theater ein Mottohaus ist mit der Möglichkeit, zusätzliche Veranstaltungen anzuknüpfen und die Stücke der Spielzeit immer ein bis zwei Jahre im Voraus geplant werden.

Neuproduktionen, Premieren und Wiederaufnahmen laufen häufig zeitlich nebeneinander, was beispielsweise auch den Bühnenbildnern viel Flexibilität abverlangt. In der Schneiderei wird Hygiene groß geschrieben, so geht etwa kein Schauspieler in einem nicht gereinigten Kostüm auf die Bühne - in einem Nebenraum warteten hier schon die Gummistiefel und Overalls des als Feuerwehrleute auftretenden Bürgerchores bei der "Biedermann"-Aufführung. Im Kulissenlager unter dem Theaterhof imponierte unter anderem die enorme Höhe des Aufzuges zum Transport von Bühnenelementen, Sebastian Ganz wusste Beeindruckendes von der Bühnentechnik zu erzählen. Etwa, dass die Seilzüge leiser agieren als die maschinelle Version und der Eiserne Vorhang den Zuschauerraum von der Bühne und den hinteren Bereichen komplett trennt. Normalerweise dient er allein der Sicherheit, in André Rößlers Inszenierung von "Biedermann und die Brandstifter" spielt er jedoch im ersten Teil eine gewichtige Rolle.

Nach der Führung nahm sich Gastdramaturg Sebastian Brummer viel Zeit, um den Besuchern die besondere Situation der Durchlaufprobe zu erläutern. "Was Sie sehen werden, weiß tatsächlich keiner so ganz genau", meinte er schmunzelnd. Unverkennbar war jedenfalls die leichte Nervosität rund um die Bühne. Brummer beruhigte schon mal vorab, dass es durchaus zu verbalem Schlagabtausch zwischen dem Regisseur und der Technik kommen könnte, keiner könne vorher so genau sagen, wie die Stimmung sich entwickle. Auch müsse bei dieser Probe mit Abbrüchen wegen notwendiger Korrekturen gerechnet werden, was dann jedoch nur ganz kurz der Fall war.

Der Dramaturg sprach während des Wartens auf den Probenbeginn nochmals die Intention Max Frischs an, der kein Parteistück gegen den Kommunismus schreiben wollte, sondern vielmehr das Verhalten vieler Deutscher beim Aufkommen des Nationalsozialismus im Visier hatte. Auch heute hätten Theater zunehmend mit geistigen Brandstiftern zu tun, die Einfluss auf das Programm nehmen wollten. Und dann ging es los, vom Balkon aus verfolgten die Gewinner den ersten und zweiten Teil des Stücks.