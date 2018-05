Rekordbeteiligung bei "Jugend trainiert"

Schulsport-Kreisbeauftragte Sara Rosch konnte daher ein positives Fazit ziehen, zumal zur Mitte der Veranstaltung sogar die Sonne herauskam.

Zum fünften Mal wurde im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl ein Kreisfinale für die weiterführenden Schulen durchgeführt. Sprints, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen, Speer- und Ballwerfen, 800-Meter-Lauf und Sprintstaffeln standen auf dem Programm. Eine herausragende Leistung zeigte Vanessa Kobialka vom Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt beim Kugelstoßen. Die 16-Jährige, die in der Leichtathletik für den TV Iffezheim startet, erzielte 14,05 Meter und schaffte damit die Qualifikationsweite für die deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Rostock.

Ebenfalls mit dem Sparkassen-Cup für die besten Einzelleistungen des Tages ausgezeichnet wurden Marvin Höschele (August-Renner-Realschule Rastatt) für seine 4,66Meter beim Weitsprung, Lisa Merkel (Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden) für ihren 800 Meter-Sieg in 2:27,45 Minuten, Jonas Falk (Klosterschule) für seinen Sieg über 75 Meter in 9,14 Sekunden, Lina Zimmer (Windeck-Gymnasium Bühl) für ihre 4,77Meter beim Weitsprung sowie Philipp Herrmann und Linus Ernst (beide Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden) für jeweils 3,97 Meter beim Weitsprung.

Bei den Ältesten belegten die Mädchen des LWG Rastatt in Gruppe II und die Mädchen der August-Renner-Realschule Rastatt in Gruppe II/2 sowie die Jungs der Rastatter Realschule die ersten Plätze. In der Wettkampfgruppe III setzten sich die Mannschaften der Klosterschule Baden-Baden sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs deutlich gegen die Konkurrenz durch. Bei den Mädchen IV siegte das MLG Baden-Baden knapp vor dem Windeck-Gymnasium Bühl, bei den Jungs lag ebenfalls das MLG auf Platz eins. In der Gruppe IV/2 gingen die ersten Plätze bei Jungs und Mädchen an die Augusta-Sibylla-Schule Rastatt.

Mannschaftsergebnisse: Mädchen II: 1. Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt 6558Punkte; Mädchen II/2: 1.August-Renner-Realschule Rastatt 8409 Punkte; Mädchen III: 1. Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden 5890Punkte, 2. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 5576 Punkte, 3. Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden 5456 Punkte, 4.Gymnasium Hohenbaden Baden-Baden 4684 Punkte; Mädchen IV: 1. Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden I 4152 Punkte, 2. Windeck-Gymnasium Bühl 4088 Punkte, 3. Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden II 3750Punkte; Mädchen IV/2: 1. Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 5913 Punkte;

Jungen II/2: 1. August-Renner-Realschule Rastatt 9986Punkte; Jungen III: 1.Klosterschule Baden-Baden 6430 Punkte, 2. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 5803Punkte, 3.LWG Rastatt 5369 Punkte; Jungen IV: 1. MLG Baden-Baden I 3595Punkte, 2. MLG Baden-Baden II 2916 Punkte; Jungen IV/2: 1. Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 6909Punkte.