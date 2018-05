Bauprojekt der Scherer-Stiftung Von Anne-Rose Gangl Baden-Baden - Mit einem innovativen Bauprojekt geht die Scherer-Stiftung der Baden-Badener Unternehmerfamilie Adolf Scherer einmal mehr neue Wege. Am Mittwochnachmittag feierte in der Straßburger Straße/Ecke Ortenaustraße in der Cité ein Wohnhaus Richtfest, das unter dem Motto "Bezahlbares Wohnen" alleinstehenden oder alleinerziehenden Mitarbeiterinnen aus dem Pflegebereich sowie Altersrentnerinnen ermöglichen soll, bezahlbaren Wohnraum anzumieten. Es ist der Scherer-Stiftung, die im Jahre 2000 gegründet wurde, ein großes Anliegen, hilfsbedürftige Personen zu unterstützen, die Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, ebenso wie die Kultur, Geschichte, Kunst und Künstler der Stadt. So wurden bereits in direkter Nachbarschaft zum entstehenden Wohnhaus in der Cité das Scherer-Caritaszentrum und das Scherer Kinder- und Familienzentrum übergeben. Im Oktober vergangenen Jahres fand der Spatenstich auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Grundstück in der Straßburger Straße statt. In dem viergeschossigen Wohnhaus, das sich mit einer Gesamtwohnfläche von 850 Quadratmeter präsentiert, sind 18 zeitgemäße, teils barrierefreie Ein-, Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von 40 bis 55 Quadratmeter untergebracht. Jede Wohnung verfügt über eine Loggia oder Terrasse. In jeder Etage befindet sich ein Gemeinschaftsraum für Waschmaschinen und Trockner. Zehn Stellplätze in der Tiefgarage sowie ein großzügiger Fahrradkeller sind vorhanden. "Wir bauen Wohnungen für die, die einen Beitrag für die Gesellschaft leisten oder dazu beigetragen haben", sagte Olaf Rabener, Geschäftsführer der ASGA Verwaltung GmbH & Co.KG. Ein Lob ging an Architekt Jörg Metzmeier, der das Wohnhaus "klein, aber vernünftig konzipiert" habe, sowie die Firma BWB Bauunternehmung Krampfert aus Bühl, die als Generalunternehmer insbesondere mit mittelständischen Handwerksbetrieben der Region das Wohnhaus erstellt hat und ausbaut. Wie deren Geschäftsführer Alfred Krampfert informierte, konnten zwischenzeitlich bereits die Trockenbauarbeiten ausgeführt werden. Laut Rabener sollen die Mieterinnen im Januar 2019 einziehen können. Erste Interessentinnen hätten sich bereits gemeldet. Mietanfragen können an die Scherer-Stiftung gerichtet werden.

