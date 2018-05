Gefiederte Fußgänger sorgen für Aufsehen

Baden-Baden - Egal, ob leicht bekleidet oder in Vollverschleierung, ob im Pelzmantel oder in der Windjacke: Wie es sich für eine Weltstadt gehört, sorgen in Baden-Baden die wenigsten Passanten mit ihrem Erscheinungsbild für Aufsehen. Schließlich ist man hier so einiges gewöhnt. Völlig mühelos schaffte es allerdings kürzlich eine zierliche siebenfache Mutter mit ihrem Nachwuchs, alle Blicke auf sich zu ziehen. - Egal, ob leicht bekleidet oder in Vollverschleierung, ob im Pelzmantel oder in der Windjacke: Wie es sich für eine Weltstadt gehört, sorgen in Baden-Baden die wenigsten Passanten mit ihrem Erscheinungsbild für Aufsehen. Schließlich ist man hier so einiges gewöhnt. Völlig mühelos schaffte es allerdings kürzlich eine zierliche siebenfache Mutter mit ihrem Nachwuchs, alle Blicke auf sich zu ziehen. Um wen es sich handelte? Um eine Entenmutter, die aus Richtung Caracalla-Therme kommend zwischen Autos, Bussen und Fußgängern hindurch vollkommen unbeirrt quer über den Leopoldsplatz watschelte. Ob es sich um dieselbe Entendame handelte, die vor gar nicht allzu langer Zeit in aller Seelenruhe hinterm Ebertplatz die dort mehrspurige und vielbefahrene Lange Straße überquerte (wir berichteten)? Nun, das hat uns die Dame leider nicht verraten - es gab gewisse Verständigungsprobleme. Also bleibt es unserer Fantasie überlassen zu überlegen, ob es gleich zwei reiselustige Enten gibt, die ihrem jeweiligen Nachwuchs die Heimatstadt mit allen Facetten zeigen wollen, oder ob es sich um ein und dasselbe furchtlose Exemplar handelt. Jedenfalls haben die menschlichen Baden-Badener auf dem Leo gleich ein zweites Mal ihre Hilfsbereitschaft bewiesen: Schon auf der Lange Straße hatten die Autos Vollbremsungen hingelegt und die Entenfamilie - ganz ohne Hupkonzert - passieren lassen. Auf dem Leo bildete sich nun rasch eine ganze Menschentraube, die die gefiederte Familie vor Autos und Bussen abschirmte und sie begleitete, bis sie sicher wieder in der Oos angekommen war. Welch ein schöner Beweis dafür, dass auch mal alles gut laufen kann und sich eine Tour durch die Kurstadt immer lohnt - ganz egal, ob man im Federkleid oder irgendeinem anderen Outfit unterwegs ist. Sarah Reith

