Ausbau Hauptstraße: Rat billigt Entwurf

Sinzheim - Erneut hat sich der Gemeinderat Sinzheim mit dem "Ausbau der Hauptstraße - nördlicher Teilabschnitt" von der Erlenstraße bis zur Eisenbahnstraße in Pflasterbauweise befasst und die nach einer Bürgerinformationsveranstaltung in Teilen geänderte Entwurfsplanung mehrheitlich gebilligt. Zuvor hatte sich aber am Thema barrierefreier Ausbau der Kreuzung Hauptstraße/Eisenbahnstraße erneut eine ausgiebige Diskussion entzündet.

Wie berichtet, soll nach der Kirwe am 22.Oktober 2018 mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei rund 875000 Euro.

Planer Klemens Mercsanits berichtete den Gemeinderatsmitgliedern über die wesentlichen Änderungen:

Wegfall der Bushaltestelle gegenüber der evangelischen Kirche auf Höhe des Anwesens 112. Die Bushaltestelle wird nicht mehr angefahren. Stattdessen sollen hier zwei Parkplätze entstehen.

Ausbaustandard wie in der Friedhof- und Erlenstraße.

Einbau von drei barrierefreien Querungshilfen, eine mehr als geplant (bei der evangelischen Kirche).

Verkürzung der Parkbucht beim Anwesen Hauptstraße 106.

Zwischen 5,50 und 7,50 Meter breit wird die Hauptstraße sein. Carsten Bräutigam (Grüne) zeigte sich angesichts immer größer werdender Autos besorgt über die Fahrbahnbreite. "Es wird nicht zu unheimlichen Begegnungen kommen", war sich der Planer sicher, dass es ausreichend Ausweichmöglichkeiten geben wird.

Der dritte barrierefreie Übergang soll in Höhe der evangelischen Kirche platziert werden. Das veranlasste Matthias Schmälzle (Grüne) zu der Forderung, die gesamte Kreuzung barrierefrei zu gestalten. Das Thema war bereits zuvor im Rat mehrfach behandelt worden, zuletzt in der März-Sitzung. Die Gemeinderäte stimmten damals dafür, dass die Kreuzung zeitnah ausgebaut werden soll und die Kosten in den Haushalt 2019 mit aufgenommen werden sollen. Für den Ausbau der nördlichen Hauptstraße ab der Kreuzung Eisenbahnstraße gibt es im Gegensatz zum aktuellen Abschnitt keine Fördermittel.

Auch Siegfried Jung (Freie Wähler) sprach sich in der jüngsten Sitzung dafür aus, dass man "die ganze Kreuzung mitmacht". Bürgermeister Ernst erwärmte sich auch für die Idee, wies aber auf den anderslautenden Beschluss hin. Auch wegen der angrenzenden Betriebe hielt Kurt Rohner (FDP) einen Ausbau jetzt für gut. Dagegen wies Gabriel Schlindwein (CDU) auf die vielen Baustellen hin, die in naher Zukunft in Sinzheims Zentrum zu bewältigen sind, sprach von "nicht unerheblichen Kosten" und meinte, dass die Kreuzung "noch gut aussieht". Auch Norbert Ernst (Freie Wähler) wies auf die anderen Baustellen hin und gab zu bedenken, dass bei einem kompletten barrierefreien Ausbau der Kreuzung auch die Gehwege verbreitert werden müssten und hierfür Grundstückskäufe notwendig seien. Schlindwein warnte vor einem "Schnellschuss".

Planer Mercsanits wies darauf hin, dass etwa 240Quadratmeter Belag in der Kreuzung abzufräsen sei und die Kanäle nicht untersucht worden seien. Für den Einbau der weiteren barrierefreien Übergänge plus Erneuerung Kreuzungsbelag rechnete er mit 15Arbeitstagen. Siegfried Boos (Freie Wähler) warnte angesichts der Planung mit Pflanzbeeten bei der Kreuzung vor zu engen Verhältnissen und wies auf Probleme in Höhe der Sparkasse hin. Schließlich wurde der Vorschlag des Bauamtsleiters Richard Hörth angenommen, den barrierefreien Ausbau der Kreuzung zeitnah zu überplanen und auszuschreiben und die Kosten in den Nachtragsetat einzustellen.