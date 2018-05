Diesel-Käufer klagen auf Rückgabe

Hamburg (dpa) - Erst schleichend, dann immer schneller sind die Preise für Benzin und Heizöl geklettert. Die Trump-Entscheidung für einen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran beschleunigt den Trend. Entlastung ist zunächst nicht in Sicht. (Foto: dpa). » - Mehr

(kim) - Reges Kommen und Gehen herrschte beim Blütenfest des Obst- und Gartenbauvereins Haueneberstein inklusive des beliebten Traktorentreffens. Selbstvermarkter aus der Region hatten ihre Verkaufspavillons aufgebaut und boten ihre Köstlichkeiten an (Foto: Kimmig). » - Mehr

Stuttgart