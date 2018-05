Grunderwerbssteuer: Kasse klingelt

Baden-Baden - Das Immobiliengeschäft in Baden-Baden floriert. Dies zahlt sich auch für die Kommune aus - in klingender Münze. Laut Erhebung des Statistischen Landesamts wies die Kurstadt im vergangenen Jahr die stärkste Zunahme aller baden-württembergischen Stadt- und Landkreise bei den Einnahmen aus Grunderwerbssteuer auf. Diese Steuer wird beim Erwerb eines Grundstücks über die Finanzämter vom Land erhoben. Sie beläuft sich in Baden-Württemberg auf 5 Prozent des Kaufpreises.

Den Stadt- und Landkreisen wird ein Teil dieser Steuereinnahmen überlassen: Sie bekommen 38,85 Prozent des in ihrem Gebiet verbuchten Aufkommens. Für Baden-Baden errechneten nun die Statistiker, dass 2017 der Anteil an der Grunderwerbssteuer von etwa 5,6 auf rund 8,3 Millionen Euro stieg - dies entspricht einer Zunahme um fast 48 Prozent.

Die Stadtverwaltung hat - was nicht so selten vorkommt - etwas andere Zahlen als das Statistische Landesamt und kommt auf Grunderwerbssteuereinnahmen von sieben Millionen Euro. Aber auch dies wäre eine deutliche Steigerung. Im Haushaltsplan des Vorjahres hatte man hier "lediglich" mit 4,5 Millionen Euro gerechnet.

Darauf weist die Kämmerei auch in ihrem Bericht über den vorläufigen Jahresabschluss 2017 hin. Als Beispiel für den Auftrieb bei der Grunderwerbssteuer wird die Novemberrate herangezogen. Diese wies die überdurchschnittlich hohe Summe von 1,2 Millionen Euro für die Stadt Baden-Baden auf.

Den besten Überblick über die Situation auf dem Baden-Badener Immobilienmarkt hat der städtische Gutachterausschuss - ein Expertengremium, das zur Ermittlung von Grundstückswerten Jahr für Jahr zahlreiche Immobilien-Kaufverträge auswertet. Die Geschäftsstelle dieses Gutachterausschusses leitet Eberhard Schmitz, der vermutet, dass der enorme Anstieg der Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer im vergangenen Jahr eigentlich die Folge eines ganz besonderen Booms auf dem Baden-Badener Immobilienmarkt im Jahr 2016 war. Wie Schmitz auf BT-Anfrage mitteilte, schnellte vor zwei Jahren der Immobilienumsatz an der Oos, der normalerweise bei 270 bis 300 Millionen Euro jährlich liegt, plötzlich nach oben.

So kam 2016 eine Summe von rund 421 Millionen Euro zusammen. Diesen ungewöhnlich hohen Wert erklärt Schmitz mit dem Verkauf von drei Großprojekten (Arvato Infoscore, Shopping Cité und das SWR-Areal, das zum Wohnungsbau genutzt werden soll), die allein einen Umsatz von 120 Millionen Euro erbrachten. Der Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses geht davon aus, dass die Grunderwerbssteuer aus den Verkäufen von 2016 zumindest teilweise erst im darauffolgenden Jahr verbucht wurde und so auch Eingang fand in die Landestatistik zum Grunderwerbssteueraufkommen.

Dafür spricht auch die Feststellung, dass sich das Geschehen auf dem Baden-Badener Immobiliensektor 2017 eigentlich wieder normalisiert hat. Der 2017 erreichte Umsatz von 306 Millionen Euro liegt nur noch ein wenig über dem kurstädtischen Durchschnitt.