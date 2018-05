Sinzheim will Zeichen für Winden setzen

Bad Wildbad / Stuttgart



Kurzfristig Schutz vor Wölfen Bad Wildbad/Stuttgart (lsw) - Nach dem Wolfsangriff auf eine Schafherde in Bad Wildbad im Nordschwarzwald sollen schnell Fördermittel für den Herdenschutz fließen. Es gehe nur um wenige Wochen, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Stuttgart (Symbolfoto: dpa).