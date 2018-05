"Nach 55 Jahren stand er vor der Tür" Baden-Baden (sre) - Noch immer läuft das Landgerichtsverfahren gegen eine Rechtsanwältin aus der Region und ihren Ehemann, einen Steuerberater. Gestern, am 23. Verhandlungstag, war die Tochter des Herrn als Zeugin geladen, um dessen Vermögen es dabei geht: Wie berichtet, wird den Angeklagten vorgeworfen, sein Geld und das seiner Ehefrau an sich gebracht zu haben. In Kontakt sind die Angeklagten mit dem betagten Ehepaar gekommen, weil der schwer erkrankte Mann seine Frau für die Zeit nach seinem Tod versorgt wissen wollte. Die Angeklagte erhielt umfassende Vollmachten und wurde beauftragt, sich um die alte Dame zu kümmern. Nach dem Tod des Herrn soll die Angeklagte, so der Vorwurf, als Testamentsvollstreckerin zunächst versucht haben, die Erbansprüche einer Tochter zu untergraben. Dafür habe sie noch am Todestag Geld transferiert und später Vermögenswerte bewusst verschwiegen, heißt es in der Anklageschrift. Die Tochter habe sich deshalb mit 60000 Euro zufrieden gegeben, obwohl sie Anrecht auf mindestens das Doppelte gehabt hätte. Später sollen sich die Angeklagte und ihr Ehemann nach und nach das Millionen-Vermögen der laut Staatsanwaltschaft demenzkranken Witwe angeeignet haben, die inzwischen ebenfalls verstorben ist. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Erbansprüche untergraben? Wie im Lauf des Verfahrens bereits deutlich wurde, hatte das betagte Ehepaar zwei Töchter: Es gibt eine in Südafrika lebende Adoptivtochter der alten Dame sowie eine uneheliche Tochter des alten Herrn in Deutschland, deren Erbansprüche untergraben worden sein sollen. Letztere sagte gestern aus. Die inzwischen 66-Jährige erinnerte sich, dass sie zwei Jahre alt war, als ihr Vater nach Südafrika auswanderte. Danach habe sie ihn 55 Jahre lang nicht mehr gesehen. Erst wenige Jahre vor seinem Tod "stand er vor der Tür". Gemeinsam mit seiner Ehefrau und ihrem eigenen Mann habe man sich danach mehrfach getroffen: Man habe viel nachzuholen gehabt. Sie habe gewusst, dass ihr Vater "nicht gerade arm war". Einmal habe ihr Vater zu ihrem Mann gesagt, er solle sich keine Sorgen machen: Sie selbst habe "ausgesorgt". Über den Tod ihres Vaters sei sie schließlich telefonisch von der Angeklagten informiert worden. Diese habe bei dem Gespräch auch "in den Telefonhörer geflüstert, wie viel ich erben sollte". Sie selbst sei sehr aufgewühlt gewesen und sei sich nicht mehr sicher, welche Summe die Angeklagte genannt habe, ob 1500 oder 15000 Euro. Als ihr Ehemann am nächsten Tag noch einmal mit der Angeklagten habe sprechen wollen, "wollte sie gar nichts mehr von uns wissen", erinnerte sich die Tochter. "Wir haben gedacht, da stimmt was nicht" "Weil sie so frech zu uns war, haben wir gedacht, da stimmt was nicht", berichtete sie. Deshalb hätten sie einen Anwalt eingeschaltet. Über die rund 50000 Euro, die sie so schließlich nach allen Abzügen erhalten habe, habe sie sich gefreut. Erst später habe sie erfahren, dass ihr womöglich mehr zugestanden hätte. In dem Verfahren stehen schon 15 weitere Verhandlungstermine bis Ende August fest. Weiter geht es am kommenden Dienstag, 22. Mai.

