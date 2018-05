Ein Fest rund ums runde Leder

Baden-Baden - Drei Tage lang stand beim Pfingstsportfest des Fußballclubs (FC) Neuweier das Spiel mit dem runden Leder im Mittelpunkt. Trockene Witterungsbedingungen bescherten dem Club auf der Spielfläche beim Vereinsheim viele Besucher.

Am Freitagabend lockten die Organisatoren mit einem Elfmeterschießen, das bis in die Abendstunden dauerte. 26Hobbymannschaften - darunter vier Damenteams - traten gegeneinander an.

Da spielten beispielsweise die Frauenmannschaft des SV Sinzheim gegen die sportlich ambitionierten Mauerberghexen. Doch jederzeit zählte bei dem Wettstreit für alle Teilnehmer der gemeinschaftliche Spaß an der Bewegung. Schließlich hatten am Ende die Spieler vom FC Schneckenbach die Nase vor dem Bachstelzen-Team.

Am Samstag stand bei sonnigem Frühlingswetter ein Jugendspieltag auf dem sportlichen Programm. Mehr als 140Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren flitzten über die eigens eingerichteten Kleinspielfelder dem Ball hinterher. Das Ziel: Jeder Teilnehmer geht mit einer Medaille vom Platz. Am Ende des Turniertages hatten alle Jugendmannschaften von Fußballclubs aus der näheren Umgebung gegeneinander gespielt und neue Wettkampferfahrungen gesammelt. Für die Besucher am Spielfeldrand bedeuteten die Begegnungen spannende Momente. Angefeuert von ihren Trainern zeigten die kleinen Sportler ihre eingeübten Spieltechniken. Aufwändig gestalteten die Organisatoren die Ehrungen der Kleinen. Vorsitzender Sebastian Scholl verlieh jedem einzelnen Teilnehmer ein Präsent und eine Medaille.

Bei der späteren Begegnung zwischen den Damen der Spielgemeinschaft Bühlertal/ Neuweier gegen die Spielgemeinschaft Haueneberstein gewann die SG Neuweier/ Bühlertal mit 2:0 Toren. Am Pfingstsonntag lockte das Fußballspiel der ersten Mannschaft des FC Neuweier gegen den Tabellenführer der Kreisliga B Gamshurst zahlreiche Zuschauer auf die Besucherränge.

Zum Festausklang unterhielt abends die Rockband "Park & Ride" zahlreiche Besucher. Da der Club zwischen Fußballplatz und Vereinsheim über einen fest überdachten Hof verfügt, konnten die Programmpunkte unabhängig von der Witterung stattfinden. Laut dem Vorsitzenden Scholl arbeiteten rund 80 Aktive bei der größten Veranstaltung des FCN im Laufe des Jahres mit, indem sie das Essen zubereiteten und die Gäste bewirteten.