Ein mitreißender Abend im Runden Saal

Baden-Baden - Ihre Fange-meinde rekrutiert sich rund um den Globus, und wenn BB & The Blues Shacks abrocken, dürften sie das gesamte Altersspektrum zwischen 20 und 80 Jahren abdecken. Die fünf smarten Jungs aus Hildesheim, die mit ihren rund 4000 Live-Konzerten außer in Europa und den USA auch in Australien, Südafrika oder Dubai Präsenz zeigen, stehen 2019 seit drei Jahrzehnten auf der Bühne, was man ihnen im Runden Saal des Kurhauses kein bisschen anmerkte.

Authentischer Rhythm & Blues in all seinen weit verzweigten Facetten ist ihr Genre, das sie nicht mehr loslässt. Allein der Versuch, mal etwas anderes zu schreiben, rutscht noch während der Komposition sofort wieder in die vertrauten Gefilde traditioneller Wurzeln, aufgepeppt mit dem frischen Wind ihrer ebenso unbekümmerten wie exzellenten Musikalität. Auf ihrem Sektor sind sie allerdings auch erste Sahne, was die Fans im Kurhaus zu schätzen wussten. Ungetrübte Spielfreude von der ersten bis zur letzten Minute zeichnete diese Vollblutmusiker aus, die danach keinen trockenen Faden mehr am Leib gehabt haben dürften, zumindest was Frontmann Michael Arlt anbelangt.

Er zählt längst zur ersten Liga europäischer Blues- und Soulsänger, ob er nun knietief im Blues des Mississippi-Deltas watet, eine heiße Rockabillynummer abliefert oder sich an einer Art Ballade versucht, die urplötzlich zum fetzigen Bluesrock mutiert. Dabei ist er auch noch ein schlichtweg begnadeter Harp-Spieler, der solche Orgien auf seinem Mundharmonikaset zelebrierte, dass man meinte, ihn zwischendrin beatmen zu müssen.

Nicht weniger virtuos kam sein Bruder Andreas Arlt über die Bühnenrampe, ein ausgefuchster Gitarrist, der stilsicher in allen Varianten des Blues agierte und sich mit herausragenden Soli immer wieder in Szene setzte. Ebenso wie Fabian Fritz an Keyboard und Orgel, der viele prägnante Passagen dominierte und so manchem Stück seinen Stempel aufdrückte. Kongenial ergänzt wurde das Quintett von Bassist Henning Hauerken und Drummer Andre Werkmeister, der sich ziemlich zum Schluss in einem furiosen Solo austoben konnte. "Ladies und Gangsters, it's Blues Time" stellte die Formation als Motto über den Abend, der mit vielen Songs der aktuellen CD "Reservation Blues" aufwartete. Die Scheibe bietet Vintage Blues vom Allerfeinsten, darunter Chicago-Blues aus den 50er Jahren, wobei ihre Namensanlehnung an den großen B.B. King zum Tragen kommt.

Freunde des Texas-Blues, einer eher swingenden Note oder ganz besonders der mitreißenden, treibenden Shuffles kommen dabei ebenso voll auf ihre Kosten. Im Runden Saal boten die musikalisch mitreißenden Herren fast bei jedem Song eine andere Facette des vielschichtigen Blues an. Von "Mad about you", das trotz der Ursprungsidee am Ende so gar nichts balladenhaftes mehr an sich hatte, über das fetzige "Lay some Shuffle down" bis hin zu Klassikern von B.B. King, Otis Redding oder Little Willie John. Natürlich durfte da auch der klassische Chicago Blues eines Sonny Boy Williamson der 50er Jahre nicht fehlen.

Es war ein mitreißender Abend, an dem es zwar ziemlich lautstark herging, aber die brillanten Musiker für ihre Spielfreude auch gebührend gefeiert wurden.