Der "King" rockt bald wieder für die BT-Aktion

Als Garanten für grandiose Stimmung sowie begeistert tanzende, klatschende und mitsingende Gäste hat die "Amadeus"-Chefin auf vielfachen Wunsch auch in diesem Jahr wieder den Elvis-Interpreten Andy King und seine Band, die Memphis Riders, verpflichtet. Er hat inzwischen schon für einige legendäre Abende in dem Restaurant gesorgt - und stets floss der Erlös an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude", durch die seit Jahrzehnten bedürftige Baden-Badener unterstützt werden.

Die Auftritte des "King", der im echten Leben Andreas Stolzenthaler heißt, sind stets in kürzester Zeit ausverkauft. Das war auch im vergangenen Jahr so, als im Amadeus anlässlich der 60. Aktion von "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" ausnahmsweise sogar gleich zwei Konzertabende stattfanden.

Da es in diesem Jahr allerdings nur einen Termin geben wird, sollten sich alle Fans des "King" und all diejenigen, die Lust auf einen mitreißenden Abend in familiärer Atmosphäre haben, mit der Kartenreservierung beeilen, und sich den Freitag, 27.Juli, dick im Kalender anstreichen: Dann werden der Elvis-Interpret und seine Band - bestehend aus Heinz Hliza (Bass), Jürgen Herb (Schlagzeug), Richard Wagner (Gitarre) und Frank Söhner (Klavier) - mit Sicherheit wieder einmal für einen unvergesslichen Abend im "Amadeus" sorgen.

Karten im Vorverkauf für das Benefizkonzert gibt es im "Amadeus" unter (07221) 290336. Eine Karte kostet jeweils 15 Euro. Der Betrag fließt ohne Abzüge an die BT-Aktion. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, viele Gäste kommen aber schon früher, um vorher noch in Ruhe essen zu können.