Den eigenen Schwiegervater bedroht?

(dpa) - Es ist die Hochzeit des Jahres: Im englischen Städtchen Windsor haben sich der britische Prinz Harry (33) und US-Schauspielerin Meghan Markle (36) am Samstagmittag das Jawort gegeben. Meghan trug ein schlichtes weißes Brautkleid mit einer fünf Meter langen Schleppe (Foto: dpa). » - Mehr



Bio-Rindfleisch von Hochlandrindern Baden-Baden (cri) - Seit etwa 20 Jahren halten und züchten Christine und Axel Baumann urtümliche, zottelige Hochlandrinder (Foto: cri). Ab Ende September verkaufen sie - wie jedes Jahr in der kühleren Jahreszeit - Biofleisch und Wurst in ihrem Hofladen in Geroldsau. » Weitersagen (cri) - Seit etwa 20 Jahren halten und züchten Christine und Axel Baumann urtümliche, zottelige Hochlandrinder (Foto: cri). Ab Ende September verkaufen sie - wie jedes Jahr in der kühleren Jahreszeit - Biofleisch und Wurst in ihrem Hofladen in Geroldsau. » - Mehr