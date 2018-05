Neues "Wiesenhaus" kostet rund 1,25 Millionen Euro Von Christa Hoffmann Sinzheim - Der Gemeinderat Sinzheim hat am Mittwochabend die Entwurfsplanung für den Neubau des "Wiesenhauses" des Kindergartens "Sommerau" in Kartung ebenso einstimmig gebilligt wie den Beschluss zum Einreichen des Bauantrags. Kosten für die dreigruppige Krippenanlage: 1,25 Millionen Euro - inklusive Abbruch des alten Gebäudes und Möblierung des neuen. Das alte Flachdachgebäude in der Straße Im Sommerhau ist laut Verwaltung in einem schlechten Zustand und nicht mehr sanierungsfähig. In der April-Sitzung hatte sich der Gemeinderat für einen der beiden von Architekt Georg Metzinger vorgestellten Entwürfe mit einer großzügig überdachten Terrasse im rückwärtigen Bereich entschieden. Wichtig war einigen Gemeinderatsmitgliedern, dass die Pläne mit den Erzieherinnen abgesprochen werden. Nun präsentierte er eine detaillierte Planung und Kostenberechnung. Das weitgehend zweistöckige Pultdach-Gebäude mit einem Aufzug hat im Erdgeschoss für drei Gruppenräume, die jeweils mit großen, bodentiefen Glastüren Zugang zur Terrasse haben, und jeweils einem Schlafraum Platz. Hinzu kommen Toiletten, Wickelraum, Essbereich, Büro und Ausgabeküche - mit einer Option für eine Außenandienung - nach vorne hin. Büro und Küche liegen nach vorne zur Straße hin. Daneben befindet sich ein großes Vordach über dem Eingang. In der zweiten Ebene sind ein Bewegungsraum und Platz für Personal sowie ebenfalls Toiletten geplant. Das Gesamtgrundstück, auf dem das Bauvorhaben verwirklicht werden soll, misst inzwischen rund 1760 Quadratmeter, nachdem die Gemeinde zwei Nachbargrundstücke hinzugekauft hat. Das Gebäude hat rund 460Quadratmeter. Die Terrasse misst 100 Quadratmeter, Spielefläche und Garten haben zusammen rund 600Quadratmeter. Und es ist für etwa 15 bis 18 Stellplätze Platz. Man sei "auf alle Wünsche eingegangen", sagte die Leiterin des Kartunger Kindergartens, Verenique Ernst, in der Sitzung auf Anfrage von Bürgermeister Erik Ernst. Ihnen sei wichtig gewesen, dass die Schlafräume direkt neben den Gruppenräumen liegen und es auf beiden Etagen Toiletten gibt. Der Flachdachbereich Büro/Küche sei begrünt, und es gebe eine Fußbodenheizung, sagte der Architekt auf eine Frage von Siegfried Boos (Freie Wähler). Für Photovoltaik sei die Fläche zu begrenzt (Frage von Carsten Bräutigam, Grüne). Das Gebäude sei barrierefrei, antwortete er auf eine Frage von Martina Hurst (CDU). Nach der Finanzierung gefragt sagte Bauamtsleiter Richard Hörth auf Nachfrage von Kurt Rohner (FDP), dass es eine mündliche Zusage des Regierungspräsidiums Karlsruhe für Zuschüsse gebe, die Baumaßnahme nicht vor 2019 beginnen werde und somit Zeit genug sei, die Ausgaben im Haushalt zu berücksichtigen. Zunächst wird der Neubau errichtet und erst dann der Altbau abgerissen.

