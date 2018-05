Neue Attraktion fürs Rotenbachtal

Baden-Baden - Bislang wird die Grünanlage im Rotenbachtal trotz ihrer zentralen Lage meist eher wenig beachtet. Gartenamtschef Markus Brunsing möchte das ändern: Dank einer Spende von Wolfgang Eberts blühen dort derzeit die ersten Blumenhartriegel. Sie bilden die Basis für eine größere Sammlung dieser Pflanzen, deren Vielfalt an verschiedenen Stellen des Parks gezeigt werden soll.

"Wir hatten schon immer das Gefühl, es fehlt uns hier etwas, was die Spaziergänger anzieht", erinnerte sich Brunsing gestern. Gemeinsam mit Eberts und Traugott Bräuninger, der beim Gartenamt für spezielle Gehölze in den Kuranlagen verantwortlich ist, stellte er die Pläne der Presse vor.

Als Wolfgang Eberts mit dem Vorschlag auf ihn zugekommen sei, eine Cornus-Sammlung (so die Bezeichnung der Pflanzengattung) öffentlich zugänglich zu machen, sei ihm das Rotenbachtal als idealer Standort für eine solche Attraktion in den Sinn gekommen. Denn dort, so Brunsing weiter, wachsen schon jetzt an den Rändern viele heimische Hartriegel. Diese können nun ergänzt werden.

Eberts war sofort mit dem Vorschlag einverstanden und überließ dem Fachgebiet Park und Garten 25 große Hartriegel, die vor wenigen Wochen gepflanzt worden sind (wir berichteten). Es handelt sich dabei überwiegend um Kreuzungen aus nordamerikanischen und asiatischen Blumenhartriegeln, die ein amerikanischer Professor gezüchtet hat. Eberts, der über Jahrzehnte die gleichnamige Baumschule in Oos führte, hat diese besonders attraktiv blühenden Sorten, etwa die weiße "Cornus Venus" und die rosarote Neuheit "Scarlet Fire", erst in Europa eingeführt.

Seine Pflanzen wurden nun unter anderem in der Nähe des Dostojewski-Denkmals und am Hang hinunter in Richtung des kleinen Sees im Zentrum der Anlage platziert. Ergänzt werden soll dieser Grundstock in den nächsten Jahren um asiatische und nordamerikanische Hartriegel sowie um heimische Arten wie "Kornelkirsche" oder "Roter Hartriegel". Die Pflanzen sollen an verschiedenen Standorten in der Parkanlage verteilt werden.

Ziel sei es, die Schönheit der Cornus auch mit in Gruppen gepflanzten Exemplaren zur Geltung zu bringen, erläuterte Brunsing. Gleichzeitig wolle man dadurch das Rotenbachtal das ganze Jahr hindurch attraktiver gestalten: Denn die einzelnen Sorten blühen teils zu unterschiedlichen Zeiten, und auch für den Winter ist ein Blickpunkt geplant: Die weißen Stämme einer bestehenden Birkengruppe nahe dem Dostojewski-Denkmal sollen kombiniert werden mit Hartriegeln, die durch ihre rote, gelbe und orangefarbene Rinde auffallen.

Alle Pflanzen bekommen eine Plakette, auf der unter anderem der genaue Name der Sorte zu lesen ist. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, soll voraussichtlich auch ein größeres Informationsschild auf die komplette Sammlung aufmerksam machen. Bis dahin wird es aber noch etwas dauern: Man werde die Gehölze in den nächsten Jahren nach und nach pflanzen, kündigte Brunsing an. Im Herbst, spätestens im nächsten Jahr wolle man weitermachen. Ziel seien insgesamt um die 70 Pflanzen: "Aber vielleicht werden es mit der Zeit sogar noch mehr."