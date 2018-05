Programm nicht nur für Pferdesportbegeisterte

Iffezheim - "Wir sind froh, dass der Winter vorbei ist und es jetzt los geht", freute sich gestern Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister. Los geht am kommenden Mittwoch, 30. Mai, das Frühjahrsmeeting in Iffezheim. Hofmeister erläuterte, was bis zum Sonntag, 3. Juni, auf der Galopprennbahn geboten wird.

Der neue Iffezheimer Bürgermeister Christian Schmid gab auf der Pressekonferenz sein Stelldichein und setzte damit die Tradition seines Vorgängers fort. "Die Vorfreude bei mir ist riesengroß", sagte er. Riesengroße Vorarbeit hat auch Baden-Racing als Veranstalter des Meetings schon geleistet. Ziel ist es, nicht nur Rennsportbegeisterte auf die Bahn zu locken, sondern für ein breites Publikum Attraktionen zu bieten.

Beginn ist am Mittwoch mit dem "Spätstarter-Tag", wie Hofmeister ihn nannte. Platzöffnung ist um 15 Uhr. Die ersten 500 Gäste bekommen am Weinstand ein Gläschen Rosé gratis, außerdem wird mit einem Empfang der neue "Freundeskreis Galopprennbahn" begrüßt. Startschuss für das erste von acht Rennen ist um 17.20 Uhr.

Am Donnerstag, Fronleichnam, beginnt um 12 Uhr der Kinder- und Familientag. Laut Hofmeister will man diesen vor allem für "die jüngsten Besucher attraktiv gestalten". Auf dem Gelände ist ein großes Kinderprogramm einschließlich Ponyreiten, Spielmobil, Hüpfburg, Kinderschminken und mehr geboten. Zur Eröffnung werden in Zusammenarbeit mit den beiden Vereinen Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim und Kolpingsfamilie Iffezheim 750 Gläser Freibier ausgeschenkt. Rennstart ist um 13.30 Uhr, insgesamt gibt es neun Rennen. An diesem Tag laufen traditionell auch wieder Maskottchen um die Wette.

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Frühjahrs-Auktion. 88 Pferde kommen unter den Hammer. Um 10.30 Uhr präsentieren sich die "Zweijährigen" auf der Bahn, ehe um 15Uhr das erste Pferd versteigert wird. Hofmeister betonte, dass die Auktionshalle für alle offen stehe und man das Knistern und die Spannung im Raum spüre, wenn ein besonderes Pferd an der Reihe ist. Es finden an diesem Tag keine Rennen statt.

Am Samstag feiert der "Tag des Landkreises und der Gemeinden" Premiere. Die Kommunen Bühl, Bühlertal, Durmersheim, Iffezheim, Kuppenheim, Ötigheim, Rastatt und der Landkreis selbst stellen sich mit regionalen Besonderheiten vor. Zudem wird das Badener Gemeinde-Derby bestritten. Platzöffnung ist um 12Uhr, ab 13.30 Uhr finden neun Rennen statt.

Der letzte Renntag am Sonntag beginnt ebenfalls um 12 Uhr. Das erste von neun Rennen, darunter der Preis der badischen Wirtschaft, ist um 13.30 Uhr. In Anwesenheit von Moderatorin Angela Finger-Erben und der amtierenden "Miss Germany", Anahita Rehbein, wird ein Scheck für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" übergeben.

Auch 2018 gibt es wieder einige Neuheiten. Beispielsweise wird der sanierte Logenbereich auf der Großen Sattelplatz-Tribüne eingeweiht, und die Rennen werden erstmals auf einer 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand gezeigt. Baden-Racing wird den 160. Geburtstag der Galopprennbahn erst in der Großen Woche besonders zelebrieren, aber einiges warf seinen Schatten beim Pressegespräch gestern voraus. So gibt es zur Großen Woche ein eigens für die Iffezheimer Rennbahn entworfenes Monopoly-Spiel zu kaufen. Auf einer Torte wurde das Design des Spiels nun schon gezeigt.

Anreise: Ab dem Baden-Badener Bahnhof verkehren an den Renntagen zusätzliche Busse nach Iffezheim.