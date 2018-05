Winzertage laden zum Jubiläum ein Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Die vom 1.bis 3. Juni stattfindenden Mittelalterlichen Winzertage in Steinbach werden in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen gefeiert: Zum einen findet die 40. Auflage des großen, über die Region hinaus bekannten Weinfestes statt. Zum anderen verknüpfen die Organisatoren die Feierlichkeiten mit dem Gedenken zum 700. Todesjahr des berühmten Sohn Steinbachs und Baumeister am Straßburger Münster, Meister-Erwin von Steinbach. Die Vermischung beider Begebenheiten wird zum Programmauftakt auf den Kirchenstaffeln bei einem Eröffnungsspiel mit Musik, Gesang und zahlreichen Akteuren in Szene gesetzt. Hierüber informierte der Vorsitzende des Fördervereins Mittelalterliche Winzertage, Ortsvorsteher Ulrich Hildner, am Mittwoch bei der Programmvorstellung. Stadtpoet Klaus Huber hat zum letzten Mal die Feder für die Steinbacher gespitzt und wird in der Aufführung dem im Jahre 2004 verstorbenen Baldur Seifert, der dem Fest über viele Jahre wichtige kulturelle Impulse gab, sowie Meister Erwin huldigen. Huber verfasste seit 2005 das Drehbuch der Szenenspiele. Hildner teilte mit, dass es nunmehr die Aufgabe des Fördervereins sei, sich auf die Suche nach einem neuen Stadtpoeten zu machen. Jedenfalls wird der jetzige Stadtpoet bei der Abschlussaufführung zum Festausklang am Sonntag feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Der Ortsvorsteher informierte auch über einige Neuerungen bei dem Straßenfest. So wird künftig die Lücke am Sternenplatz durch einen Bewirtungsstand der Yburg-Gaststätte geschlossen, um das Fest an dieser zentralen Stelle neu zu beleben. Erstmals wird es ein Weindorf im Handwerkerhof geben. Die Kombination aus idyllischem Ambiente im Handwerkerhof und gepflegtem Weingenuss stellt laut Hildner eine Kombination dar, die sowohl den Anwohnern als auch den Organisatoren entgegenkomme. Bereits vergangenes Jahr hatten sich einige private Weinbaubetriebe bei einem Weinstand in der Nähe des Postplatzes zusammengetan. In diesem Jahr präsentieren die Winzer den Rebländer Wein innerhalb des Fördervereins für Wein, Tourismus, Kunst und Kultur. Apropos Wein: Diana Ernst von der Baden-Badener Winzergenossenschaft stellte bei der Programmpräsentation den Festwein vor. Es ist ein Sauvignon Blanc Qualitätswein trocken aus dem Jahr 2017. Die Mittelalterlichen Winzertage stehen seit jeher für ein erlesenes Angebot an kulturellen Veranstaltungen. Daher haben sich die örtlichen Vereine einiges zur 40. Auflage einfallen lassen. So wird die Nachfolgeorganisation des Steinbach-Ensembles, das Kultur-Ensemble Baden-Baden, im Rathaus Musik und Poesie von Kulturschaffenden aus der Region zeigen. Ebenso steuert das Kulturensemble Texte und Musik bei dem Programmpunkt "Klassik in der St. Jakobuskirche" am Festsonntag bei. Eine Bildausstellung über "magische Welten" im Zehnthaus ergänzt das Fest. Musikalisch bereichert die deutschlandweit bekannte Musikgruppe "Des Geyers schwarzer Haufen" das musikalische Angebot. Um das Alltagsleben der Menschen aus der Vergangenheit zu veranschaulichen, wird die historische Gruppe der Landsknechte bei der Stadtmauer wieder ihr Lager aufbauen und alte Handwerksberufe demonstrieren. Mit einer Ausstellung mit noch nie dagewesenen Exponaten, wie etwa Bauzeichnungen des Meister-Erwin-Denkmals, lockt der Historische Verein ins alte Forsthaus, in dem das Rebland-Museum untergebracht ist. Zum Alltag des Mittelalters gehörten auch Bettler, daher zählt Bettler Addel alias Andreas Lorenz schon seit Jahren zum festen Bestandteil. In diesem Jahr wird er wieder durch das Städtl ziehen und für den Verein zur Förderung der "Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung" sammeln.

