Die Zähmung der zwei Widerspenstigen

Baden-Baden - War es für den Dichter William Shake-speare (1564-1616) keine Frage, dass in seiner Komödie "Der Widerspenstigen Zähmung" nur die störrische Kate einer Zähmung bedarf, bevor man sie vor ihrer jüngeren Schwester unter die Haube kriegt, würde das Theater im Zeitalter von "Me too" und Gleichberechtigung mit dieser Version von der Kritik schwer eins auf die Mütze kriegen. Darum wird in der kommenden Freilicht-Inszenierung des Theaters (ab 15. Juni, 20.30 Uhr) auch ihr werdender Bräutigam Pertruchio im munter inszenierten Geschlechterkampf nicht geschont.

Unter dem Titel "Die Zähmung der zwei Widerspenstigen" nach Shakespeare lässt Regisseur Alexander Varesco Constanze Weinig als Katharina und Patrick Wudtke in der Rolle des grobschlächtigen Freiers scharfzüngig und kämpferisch aufeinanderprallen bis, ja bis das Ende das Attribut "happy" verdient. Darauf muss man in Baden-Baden 90Minuten warten; der Klassiker im Original dauert länger.

Der Text soll dennoch der von Shakespeare sein, versprach Dramaturgin Leona Lejeune im Pressegespräch. Neben ihr saß der technische Leiter Walter Fäßler am Tisch, dem die Aufgabe zufällt, den unebenen gepflasterten Marktplatz in einen Bühnen- nebst Zuschauerraum zu verwandeln. 278 Sitzplätze plus vier Rollstuhlplätze wird es geben, allerdings ohne Bedachung. So ist die Wetterprognose der einzige nicht planbare Organisationspunkt.

Ob im Bau befindliche Kirchenstaffeln, Parkraum- oder Transportprobleme, Wegbeschreibung, Alternativ-Termine bei schlechtem Wetter, Sammel-Taxi und ÖPNV-Verbindungen, die hat hat man akribisch ermittelt. Catering und Premierenfeier-Gestaltung sowie Toilettenbenutzung sind geregelt durch den Einbezug des Restaurants "M 10" im katholischen Gemeindehaus. Der Schlüssel zur Sakristei der Stiftskirche, die auch als Umkleide genutzt werden darf, und ein weiterer Schlüssel, um das Läutwerk während der Vorstellung zum Schweigen zu bringen, liegen in verantwortlichen Händen. PR-Frau Julia Klaas und ihre Mitarbeiter haben einen minutiös ausgefeilten Plan erstellt.

Die Mitwirkenden auf der Bühne sind: Berth Wesselmann, Vater der Mädchen Kate (Constanze Weinig) und Bi-anca (Sonja Dengler) sowie reicher Edelmann aus Padua. Maria Thomas als Au-Pair, Patrick Schadenberg als Hortensio, Freier der Bianca, dem mit Simon Mazouri der Mitbewerber Lucentino Konkurrenz macht. Neben Alexander Varesco (Regie und Bühne) sowie Dramaturgin Lejeune sind noch Choreografin Moira Fetterman und Kostümbildnerin Anja Furthmann für das Gelingen der Freilicht-Inszenierung verantwortlich.